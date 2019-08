Plutone dal cielo astrologico del Capricorno e i nodi lunari posizionati in Cancro sprigionano energie "karmiche" nell'Oroscopo di venerdì. Ciascun segno zodiacale si apre a una consapevolezza nuova, frutto di un percorso evolutivo che se non regala i suoi frutti nel presente, crea le basi per una felicità futura. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo di venerdì

Ariete: le idee adesso sono più chiare grazie a un'influenza mercuriana che dal cielo astrologico del Cancro apre a un chiarimento più marcato e chiaro sia con i figli che con la persona amata.

Utilizzerete alcune esperienze passate per progredire e lo farete al meglio, superando alcune incertezze.

Toro: i legami sentimentali saranno differenti dal solito e cercherete qualcosa di speciale che garantisca emozioni forti. Potrete ritrovarvi coinvolti in qualcosa di imprevedibile senza che ve ne rendiate conto, ma attenzione ai rapporti matrimoniali che con tutta questa tensione amorosa, potrebbero necessitare di una fase di riassestamento.

Gemelli: molto sognatori e romantici, sarete influenzati in maniera favorevole da Venere e Luna, che dalla casa astrologica quinta spingono a esprimere devozione e passione al partner. La casa diventa così un vero e proprio "nido d'amore".

Cancro: una nuova consapevolezza interiore viene garantita dalla congiunzione di Mercurio e nodi lunari. Una figura-guida vorrà insegnarvi l'arte della vita, avendo la meglio sulle vostre insicurezze e vincendo i dubbi che in passato hanno ostacolato la vostra evoluzione.

Leone: Luna e Sole in congiunzione si fondono in modo armonico, producendo vitalità, sensibilità e bilanciando razionalità e sentimento. I rapporti con gli altri diventeranno così più equilibrati e consapevoli. Gli affari saranno conclusi con successo grazie a questo spirito di iniziativa che non ha eguali.

Vergine: alcuni ostacoli minacciano una felicità messa a dura prova. Un cambiamento si affaccia all'orizzonte e scombussola una solita routine infelice, ma chiedetevi se siete pronti ad uscire da questa apatia emotiva.

Previsioni astrologiche

Bilancia: molto creativi e originali, desidererete che le persone a cui tenete si accorgano di voi e cercherete in tutti i modi di attirare la loro attenzione. Cordiali con gli amici e affettuosi con la persona amata, risponderete a qualsiasi stimolo con forte slancio vitale.

Scorpione: la relazione angolare di Nettuno e Plutone sprigiona una curiosità mistica che affonda le sue radici nelle profondità nascoste della vostra esistenza.

Siete consapevoli che esistono cose più profonde al di là di un materialismo che non soddisfa la sete di conoscenza.

Sagittario: questo è il momento giusto per approfondire i legami. Socievoli e molto sensibili alle sollecitazioni esterne, riuscirete a intrecciare buoni rapporti d'amicizia. E' il momento di circondarsi di cose belle, che vi procurano benessere e appagamento.

Capricorno: la sfera vitale viene circoscritta in uno schema tradizionale, influenzato anche da alcune novità, nuove esperienze che evitano di farvi cristallizzare nelle emozioni.

Il vecchio e il nuovo si affiancano con Saturno e Urano in trigono.

Acquario: alcune sollecitazioni esterne vi stressano molto e una mancanza di lucidità non vi fa captare le buone opportunità, tutte da cogliere al volo per progredire. Ciò di cui avete bisogno è una maggiore concentrazione e un nuovo impegno per modellare la vita a vostro piacimento.

Pesci: alcune restrizioni imposte da una quadratura di Giove e Nettuno non sono ben accette dalla vostra originalità e quindi cercherete rifugio in un mondo immaginario e fantasioso.