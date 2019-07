Gli astri fortunati dettano legge nell'Oroscopo dell'amore di coppia di martedì e incrociano le loro energie positive, puntando su una spiccata emotività di una Luna in Cancro. Un nuovo istinto sensibile, quasi materno, lambisce alcuni segni d'acqua, stabilizzando la relazione a due e cercando di fronteggiare a un'eccessiva pigrizia, nociva per l'amore. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

L'oroscopo dell'amore

Ariete: buona l'intesa di coppia con Venere e Marte in posizione di trigono favorevole rispetto al vostro cielo. Potrete approfondire l'amore in maniera più sensuale e una nuova energia viene investita nella relazione, rendendo il rapporto più intenso e piccante.

Toro: liberi di seguire le sensazioni che provate, cambierete spesso binario emotivo poiché guidati da una forza uraniana che vi garantisce emozioni improvvise.

La vostra relazione di coppia sarà trasformata in positivo dalla vostra marcata creatività.

Gemelli: il vostro amore per la tranquillità potrebbe essere mal interpretato dal vostro partner, ma il vostro non è egoismo, è voglia di serenità e di beneficiare di un amore più equilibrato, che non prevede colpi di testa ma maggiore relax.

Cancro: intuitivi e sensibili in coppia per via della presenza di una Luna molto materna, sarete però anche lunatici.

Amerete creare un ambiente accogliente per il vostro partner, ma attenzione a non lasciarvi prendere dalla vostra introversione e da un'eccessiva pigrizia.

Leone: la vostra carica sensuale è potenziata dalla presenza di Venere nel segno e sarete molto determinati con il partner, apprezzando ogni piccolo gesto e approfondendo anche il rapporto con i figli. La vostra persuasione accattivante vi procurerà favori.

Vergine: emotivi e profondi grazie agli influssi lunari del Cancro, sarete anche molto pratici in amore, trovando la soluzione giusta al momento giusto. Cercate di seguire la scia di un pensiero che se concretizzato potrebbe procurarvi la felicità amorosa a cui tanto ambite.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il vostro amore di coppia potrà contare sulla posizione favorevole di Marte e Venere, che dalla casa astrologica del Leone, trasformano il rapporto a due in maniera espansiva e più coinvolgente.

La vostra sensualità si farà sentire e gli attimi di coinvolgimento sentimentale saranno assicurati, anche se Luna cerca di rendervi volubili in amore.

Scorpione: la vostra serenità di coppia è minacciata da una Venere in quadratura che vi rende molto volubili in amore. Alcuni imprevisti minacciano la vostra felicità ma forse vi sfidano, mettendovi alla prova e tastando con mano la vostra stabilità amorosa.

Sagittario: il vostro atteggiamento 'stressato' potrebbe essere innescato proprio dal partner che non capisce il vostro bisogno di tranquillità e lo scambia per eccessiva pigrizia. Dal canto vostro evitate però di fuggire dalle responsabilità, combattendo i vostri entusiasmi instabili.

Capricorno: attimi di puro romanticismo sono garantiti da Plutone e Luna, che incrociando le loro energie rendono l'amore 'sentimentale', smorzando un rigore saturniano che cerca di raffreddare le sensazioni a due.

Acquario: Venere in opposizione potrebbe creare qualche squilibrio nel rapporto sentimentale e scombussolare la relazione di coppia, a causa di un vostro atteggiamento troppo possessivo, che sfocia quasi nel patologico. Cercate di moderare il tutto, ritrovando un nuovo equilibrio.

Pesci: sereni e molto amabili con il partner, dedicherete parte del vostro tempo nell'allestimento della casa, per renderla più confortevole e vivere bei momenti a due. Non tollererete che il partner accampi pretese nei vostri confronti.