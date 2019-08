L'Oroscopo dell'amore per i single garantisce premonizioni amorose fortunate per tutti i cuori solitari in cerca di amore. Le effemeridi di martedì non hanno dubbi in merito e propongono intriganti avventure sentimentali per ciascun segno zodiacale, da approfondire nelle seguenti previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: una Luna in opposizione potrebbe rendervi trasgressivi e farvi avvicinare a una "preda amorosa".

Venere e Sole dal cielo astrologico del Leone cercano di regolare gli affetti in maniera più romantica.

Toro: in amore, cercherete qualcosa di più eccitante e seguirete un'irresistibile voglia di vivere esperienze nuove. Urano e Venere spingono le emozioni al massimo e una grintosa ribellione garantisce nuove intrepide avventure amorose.

Gemelli: un luminare molto romantico dalla Bilancia benedice gli amori e riserva grandi novità e tanta voglia di tenerezza.

Cercate di essere più audaci nei confronti delle storie che stanno per nascere, vivendo attimo dopo attimo con energia e senza indecisione.

Cancro: fantasiosi e molto romantici, sarete aperti ad approfondire le amicizie e a simpatizzare con le sensazioni altrui. Una sorta di intuitività guiderà i vostri passi e vi porterà all'azione. Cercate di essere molto veloci nel cogliere l'attimo fortunato.

Leone: Sole nel segno ha una missione da compiere, quella di concretizzare l'amore di una Venere molto languida e gradevole. Le sensazioni profonde si amalgamano, ma i due astri collaborano in sinergia per rendervi i protagonisti indiscussi in ambito sentimentale.

Vergine: una spiccata intelligenza viene conferita da Mercurio in Cancro. La voglia di aprirvi ai nuovi amori è tanta, ma una Luna non molto collaborativa rende il vostro animo mutevole e troppo altalenante.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il divertimento è assicurato grazie ai transiti favorevoli. Via libera alle vacanze, alle gite al mare o in montagna.

Scorpione: una propensione al flirt vi aiuterà a corteggiare una persona che avete puntato e che volete conquistare a tutti i costi. Ma non siate impazienti anche se la voglia di concretizzare è tanta, nuove situazioni si affacciano all'orizzonte e andranno vissute in maniera graduale.

Sagittario: agosto è agli inizi e sarà un periodo ricco di benessere, fisico e mentale. Ritagliatevi tutto il tempo di cui avete bisogno per ritemprarvi, staccando la spina anche dagli impegni familiari. Solo allora potrete poi decidere il da farsi su una storia lasciata in sospeso da troppo tempo.

Capricorno: le emozioni diventano prepotenti con Plutone quadrato a Luna e sarà difficile resistere agli impulsi istintivi che potrebbero creare inconvenienti in futuro.

Inutile reprimere queste emozioni dirompenti, potrete metabolizzarle facendole salire a galla e solo allora poi potrete decidere il da farsi in amore.

Acquario: ora che i rapporti familiari sono più armonici, pensate maggiormente a voi stessi e dedicatevi all'amore. Una Luna favorevole in angolo amichevole garantisce una forte carica sensuale, quindi approfittatene e passate all'azione.

Pesci: l'immaginazione nettuniana si fonde con la creatività uraniana e sprigiona un miscuglio di emozioni rivoluzionarie e molto profonde.