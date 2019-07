L'Oroscopo di domani venerdì 2 agosto 2019 arriva nel momento giusto per coloro in ansia a causa di situazioni o problemi aperti in campo sentimentale come anche nelle attività quotidiane. Pronti a dare un senso, positivo o negativo che sia, al prossimo venerdì di fine settimana? Vediamo subito di 'dare a Cesare quel che è di Cesare': quest'oggi salta all'occhio la presenza di ben cinque astri nel comparto della Vergine, nel periodo il segno più fortunato in assoluto, dunque meritatamente al 'top del giorno'.

Diciamo subito che a portare tanta positività nel settore appartenente al simbolo di Terra appena citato saranno Luna, Sole, Venere, Marte e Mercurio, tutti pronti a fare la propria parte. Facile intuire che potrebbe essere per i nativi una tra le più belle giornate dell'intero anno. Intanto, la garanzia di successo e buone performance in amore e nel lavoro, oltre che per gli amici della Vergine, anche per coloro del Toro e del Cancro, nel frangente valutati in periodo a cinque stelle.

In merito alla parte negativa della giornata, questo venerdì risulterà decisamente al ribasso per gli amici del Leone, valutati nelle previsioni zodiacali del 2 agosto con le tre stelle relative ai frangenti da 'ko'. Bene, senza indugio partiamo immediatamente con il togliere il velo dalla classifica del giorno e poi al resto delle predizioni, in questo contesto impostate in esclusiva per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Classifica stelline 2 agosto

Pronti a dare un'identità ai segni più fortunati nel giorno dedicato alla parte terminale della settimana lavorativa? Ovviamente, punto centrale di riferimento è sempre la nostra puntualissima classifica stelline interessante venerdì 2 agosto 2019. Nel periodo sotto analisi, vista l'ottima qualità delle effemeridi, a gongolare in cima alla graduatoria sarà la Vergine come già svelato inizialmente meritatamente al 'top'. Quasi alla pari del segno migliore del momento troviamo Toro e Cancro anch'essi ben messi sotto il profilo della positività quotidiana.

Scopriamo insieme come andrà la giornata per i restanti simboli zodiacali analizzando la scaletta provvisoria importata sui primi sei segni:

Top del giorno : Vergine;

: Vergine; ★★★★★: Toro, Cancro;

★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★: Leone.

Oroscopo 2 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Questa parte della settimana si prevede possa essere all’insegna delle normali attività con un venerdì preventivato in gran parte nella ordinaria positività.

Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, sappiate che avrete senz'altro abbastanza tranquillità su cui puntare. Intanto, cercate di cavalcare l'onda della comprensione mettendo in primo piano l'intesa e la complicità della coppia: così facendo starete senz'altro meglio del solito. In caso fosse necessario, sfogate pure la vostra eventuale rabbia repressa o la vostra mania di persecuzione dedicando parte della giornata a fare qualcosa che vi piace.

Single, molti di voi invece con il vostro fascino non avrete rivali e, se siete ancora in cerca dell'anima gemella, una persona vi potrebbe conquistare: continuerete a guardarvi intorno ugualmente? Speriamo di no! In generale, diciamo che sarete decisi e coraggiosi, niente vi sembrerà impossibile o irrealizzabile. Nel lavoro, invece, poche novità di rilievo anche se potreste portare a termine qualcosa di abbastanza appagante. La cosa importante sarà solamente di fare molta attenzione a quelle cose che vi appaiono scontate, ma che in realtà non lo sono.

Toro - In arrivo un venerdì 2 agosto sereno quanto basta. Diciamo che la giornata di fine settimana sarà favolosa soprattutto in amore. In molti casi si preannuncia un sentore di novità: il periodo sarà indirizzato al realizzo di eventuali sogni, delle belle illusioni e del romanticismo soprattutto per chi è già stabilmente in coppia. In amore, perciò, la vostra sfera emotiva diventerà sempre più stabile e avrete finalmente una pace interiore tanto desiderata. Soprattutto in coppia, questo fatto vi permetterà di concentrarvi maggiormente sui progetti comuni favorendo una speciale rinascita in seno al rapporto. Single, sarete in un piacevole stato di grazia, vi sentirete più leggeri ed in pace con voi stessi e pronti a innamorarvi di nuovo: meglio di così... Un buon consiglio? Per avere gli attesi riscontri (che attendete da tempo) basterà sfoderare un po' più grinta del solito. Nel lavoro, questa giornata profumerà di successo e avrete la forza e la carica ideale per ottenere quello per cui vi siete battuti fin'ora: ottimo così!.

Gemelli - Partirà un po' al rallentatore questo vostro venerdì di fine settimana, poi però tenderà a riallinearsi alla media positività nel corso del primo pomeriggio e poi alla sera. In amore, gli astri invitano alla calma: non sottovalutate il partner altrimenti potreste innescare malumori e discussioni, ok? In coppia, periodo difficile per la vostra vita sentimentale: la persona che amate sembra sempre più distratta e lontana. Coverete una certa insoddisfazione senza (purtroppo!) trovare risposte. Single, il successo arriverà in modo del tutto naturale, il fascino sarà in azione e vi porterà sicuramente soddisfazioni in amore. In particolare, avrete molta forza e determinazione, vi sentirete in netto recupero e la vostra dinamicità farà la differenza. Nel lavoro, per chiudere, non riuscirete a fare molto di ciò che avevate programmato giorni addietro. Se non scenderete un po' a compromessi, mostrandovi più flessibili, resterete di certo delusi.

Astrologia venerdì 2 agosto: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Il prossimo venerdì annuncia a tantissimi di voi Cancro una giornata davvero straordinaria su molti fronti, in primis in quello sentimentale. Nel vostro caso, le stelle consigliano di organizzare questa giornata a vostro piacimento, cercando comunque di dedicare maggiori attenzioni alle cose più impellenti. Le previsioni del giorno invogliano a mettere in pratica desideri e richieste soprattutto in ambito amoroso. Cercando di valorizzare di più il presente certamente non ci saranno rimpianti per il passato, ok? Il consiglio di oggi: curate un po' di più i rapporti con il partner, privilegiando la collaborazione e il rispetto reciproco. In alcuni casi sarete comunicativi fino all'eccesso e rischierete di annoiare, sappiatelo. Single, vi attende una giornata esuberante! In molti vi farete trascinare in un vortice d'incontri sempre più elettrizzanti. Diciamo pure che è ora di dire basta con l'essere titubanti: sfoderate tutto il vostro coraggio, quel poco che avete e datevi da fare. Nel lavoro, il settore dei progetti sarà illuminato e questa sarà sicuramente la giornata ideale per fare nuovi accordi o avviare qualcosa di importante che tenevate magari nascosta in un cassettino della memoria.

Leone - La giornata sarà in linea di massima incentrata su un sottotono diffuso, anche se in certi frangenti metterà a disposizione attimi di positività senz'altro da sfruttare. In amore, quasi sicuramente, vedrà il comparto legato agli affetti o ai sentimenti in generale sottoposto a varie incomprensioni. Agitazioni o alterchi altereranno il grado di positività nel rapporto di alcune coppie. Per fortuna sarà solo una bufera passeggera e presto questa parentesi pesante si chiuderà. Single, il vostro obiettivo in questo momento è quello di cercare una certa stabilità affettiva con l'intento di iniziare un nuovo rapporto sentimentale basato sulla fiducia e soprattutto duraturo. Allora, iniziate pure con il non essere troppo assillanti o pretenziosi con le persone candidate a tale scopo. Nel lavoro, giornata decisamente improduttiva: inutile mettere 'tanta carne al fuoco' senza avere la certezza di concludere qualcosa di positivo. Le stelle consigliano di dare priorità alle questioni più urgenti, poi a tutto il resto.

Vergine 'top del giorno' - Questo finale di settimana potrebbe davvero essere a dir poco stupendo per voi Vergine! Diciamo che la giornata di venerdì sarà molto favorevole soprattutto in ambito sentimentale grazie all'arrivo dei cinque astri citati in apertura. Comunque, parlando in generale, il periodo non mancherà di dare sostegno anche in molte situazioni legate alle attività di lavoro. L'oroscopo di domani 2 agosto consiglia soprattutto in amore di darsi da fare: analizzate pure con serenità le cose che non vanno discutendone pacatamente con la persona amata. In amore altresì, sarete pieni di idee su come migliorare il vostro rapporto e certamente in molti avrete intenzione di dedicarvi completamente a questo aspetto. Single, voi invece riceverete molte attenzioni da tutti quelli che vi circondano, verrete ascoltati e capiti e questo vi renderà entusiasti... (scusate se è poco!) Parlando in generale ,intanto, specialmente in questa giornata non dovreste avere difficoltà o problemi irrisolvibili. Nel lavoro procederà tutto abbastanza nel verso giusto. Qualche gratificazione economica potrebbe arrivare molto presto: pronti a sorridere?

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.