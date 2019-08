Durante la settimana che va dal 2 all'8 settembre, i nativi Toro riusciranno ad ottenere grandi successi lavorativi, mentre il Cancro avrà un dialogo con il partner nel tentativo di risolvere alcuni problemi di coppia. Settimana monotona per la Bilancia, al contrario la fortuna sarà dalla parte dei nativi Vergine, sia in ambito lavorativo che sentimentale.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 2 all'8 settembre 2019.

Previsioni oroscopo dal 2 all'8 settembre 2019 segno per segno

Ariete: tante soddisfazioni sul posto di lavoro durante la settimana che vi permetteranno di incrementare i vostri guadagni.

Sarete felici della vostra attuale situazione al punto che vi sembrerà quasi di giocare durante i vostri turni. Voto - 8,5

Toro: il troppo lavoro da portare a termine vi renderà nervosi e polemici durante le discussioni con i vostri colleghi oppure con il capo. Dovrete in ogni caso fare quanto vi è stato ordinato, senza discutere per evitare problemi. Voto - 6

Gemelli: le giornate precedenti vi hanno stancato e il solo pensiero di dover affrontare una nuova settimana ricca di impegni vi fa stare male.

Se possibile, cercate di trovare qualche momento per riposarvi un po’. Voto - 6,5

Cancro: avrete l'opportunità di dialogare con il partner per cercare di risolvere alcuni problemi della vostra relazione di coppia che vanno avanti da un po’ di tempo. Voi cercate di mantenere la calma e di essere comprensivi. Voto - 7

Leone: ci sarà qualche soddisfazione in più rispetto alla settimana precedente, trascorsa esclusivamente a lavorare.

Avrete modo di riposare qualche ora in più, anche se le vostre finanze continueranno ad aumentare. Voto - 7

Vergine: lavoro e amore al top per i nativi del segno. Sarete soddisfatti di quanto riuscito a fare sul posto di lavoro, inoltre, troverete il tempo per organizzare degli incontri con i vostri amici oppure con il partner. Voto - 8

Bilancia: la noia sarà protagonista della settimana per i nativi del segno.

Il partner sarà fuori città, mentre sul posto di lavoro non troverete gli stimoli necessari per impegnarvi al massimo. Voto - 6,5

Scorpione: non avrete voglia di vedere molta gente ragion per cui, starete la maggior parte del tempo chiusi in ufficio a lavorare, oppure in casa in solitudine. Voto - 6

Sagittario: inizierete a sentirvi stanchi a causa del troppo lavoro che ultimamente non avete idea di come riuscire a smaltire.

Provate a chiedere aiuto ad un collega disponibile. Voto - 6,5

Capricorno: intesa di coppia alle stelle. Sarete di buon umore al punto che la vostra relazione di coppia procederà magnificamente. Il partner sarà contento del vostro recente atteggiamento. Voto - 8

Acquario: avrete qualche ora in più di tempo libero in quanto ci saranno meno impegni lavorativi da portare a termine. Sarete più spensierati e tranquilli.

Voto - 8

Pesci: non avete voglia di incontrare nuove persone considerato che ultimamente siete giù di morale oltre che nervosi. Tuttavia, sapete benissimo che questo atteggiamento non fa bene. Voto - 5