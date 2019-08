Durante il mese di settembre, i nativi sotto il segno del Capricorno saranno particolarmente fortunati sul posto di lavoro, mentre il Cancro sarà particolarmente concentrato a migliorare l'affiatamento di coppia. La Bilancia al contrario, potrebbe avere qualche problema in ambito sentimentale, mentre per l'Acquario sarà un periodo di incertezze in ambito lavorativo. Infine, i Pesci dedicheranno la maggior parte del mese al proprio partner.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di settembre 2019.

Previsioni oroscopo settembre 2019 segno per segno

Ariete: il mese di settembre non partirà proprio come previsto. Potreste creare involontariamente dei litigi tra voi e i colleghi a causa di un atteggiamento un po’ arrogante. Ciò nonostante, ritroverete la retta via e riuscirete a risolvere i problemi che avete creato.

Affiatamento di coppia alto per i nativi del segno. Voto - 7

Toro: ambito lavorativo al top durante il mese di settembre. Sarete molto creativi e riuscirete a piazzare un successo lavorativo dietro l'altro. Bene l'amore, dove passerete tante giornate in sintonia con il partner, e serate ricche di passione. Voto - 8

Gemelli: tanto lavoro da portare a termine per i nativi del segno. Durante il mese precedente avete avuto tane mansioni.

Ebbene si ripeterà la stessa situazione e inoltre, dovrete anche organizzare il lavoro in vista della stagione autunnale. Voto - 6,5

Cancro: dedicherete il vostro mese all'amore di coppia. Soprattutto i single, saranno particolarmente fortunati e riusciranno facilmente a trovare la loro anima gemella. Nuovi incontri per i nativi del segno, che faranno nuove amicizie per caso oppure sul posto di lavoro.

Voto - 7,5

Leone: mese inizialmente monotono per i nativi del segno. Non troverete una buona motivazione per lavorare con serenità, oppure per passare una divertente serata in compagnia del partner. Solo a partire dalla seconda metà di settembre, sarete dell'umore giusto per passare delle giornate memorabili. Voto - 7

Vergine: lavoro impegnativo ma ricco di guadagni. Dovrete faticare molto durante queste giornate di settembre per riuscire a portare a termine tutte le mansioni che si presenteranno.

Potreste arrivare anche a chiedere aiuto ad un collega. Amore sottotono per i nativi del segno. Voto - 7

Bilancia: problemi in ambito sentimentale. Sarete spesso assenti per un motivo o per un altro, al punto che non troverete del tempo da dedicare al partner, che potrebbe rimanere delusi di voi. Cercate di rinunciare a qualche impegno poco importante e pensare di più alla vostra anima gemella. Voto - 6,5

Scorpione: la vostra situazione sentimentale e lavorativa migliorerà decisamente durante il mese di settembre.

Lavoro in risalita, dove ritroverete la creatività e consegnerete al vostro capo dei lavori ben fatti. Bene anche l'amore, in quanto sarete più vicini al partner e non griderete più per ogni problema di coppia che si presenterà anzi, troverete una soluzione ad ogni inconveniente. Voto - 8

Sagittario: ci saranno tanti problemi da risolvere all'interno della vostra relazione di coppia. Il partner ultimamente non si comporta più come una volta e voi siete stanchi di litigare continuamente. Fareste meglio a trovare una soluzione in fretta. Lavoro da tenere in considerazione in quanto dovrete svolgere quante più mansioni possibili pur di guadagnare. Voto - 6,5

Capricorno: ci saranno tante opportunità sul posto di lavoro per i nativi del segno. Avrete l'occasione di fare dei buoni guadagni e con un po' d'impegno, potreste anche mettere qualcosa da parte. Amore tra alti e bassi, con momenti dove darete il meglio di voi stessi in compagnia del partner, e momenti dove ci sarà qualche litigio. Voto - 7

Acquario: non siete sicuri della vostra attuale posizione lavorativa. Prenderete in considerazione infatti l'idea di cambiare impiego anche per avere uno stipendio più alto. In ogni caso, riflettete bene prima di prendere una decisione di cui dopo potreste pentirvene. Voto - 6,5

Pesci: avrete occhi solo per il partner durante la prima parte del mese. Siete molto innamorati della vostra anima gemella e deciderete di avanzare una proposta molto importante che porterà avanti la vostra relazione. Voto - 8