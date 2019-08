Durante la giornata di venerdì 30 agosto, i nativi Toro dovranno andare fuori città per motivi di lavoro, mentre Cancro avrà qualche difficoltà nel gestire la propria relazione sentimentale. Sagittario sarà cauto, scegliendo di passare una giornata lavorativa senza rischiare troppo, mentre i nativi Pesci si sentiranno carichi di energie. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 30 agosto 2019.

Previsioni oroscopo venerdì 30 agosto 2019 segno per segno

Ariete: qualche imprevisto sul fronte sentimentale vi spingerà a riflettere sulla vostra attuale relazione di coppia.

Inizierete a dubitare del partner, che cercherà di farsi perdonare per il suo recente comportamento. Voto - 6,5

Toro: dovrete andare fuori città per questioni lavorative. Ciò nonostante sarà un'occasione per cercare di passare una giornata diversa dal solito, e magari tornare a casa con una sorpresa per il partner. Voto - 7,5

Gemelli: il lavoro potrebbe non dare i frutti sperati durante la giornata di venerdì.

Fareste meglio a concentrarvi di più per capire dove state sbagliando. Voto - 6,5

Cancro: l'ambito sentimentale continuerà a crearvi qualche problema in quanto non riuscite più gestire la vostra relazione di coppia. Sarebbe il caso di prendere i provvedimenti appropriati. Voto - 6

Leone: particolarmente concentrati sul posto di lavoro. Riuscirete a lavorare senza sosta e portando a termine tanti compiti che potrebbero garantirvi qualche guadagno in più.

Voto - 8

Vergine: periodo favorevole per quanto riguarda l'ambito sentimentale. Vi sentite sicuri di voi stessi e trovare l'amore potrebbe essere più semplice del solito. Voto - 8

Bilancia: sarete troppo stanchi e stressati per dedicarvi al partner durante la giornata di venerdì. Avete troppe mansioni da svolgere che vi stanno rubando troppo tempo, ciò nonostante non potete ritirarvi e lasciare il lavoro indietro.

Voto - 6

Scorpione: una breve vacanza prima della fine delle vacanze estive vi darà la giusta carica per tornare più carichi che mai sul posto di lavoro. Voto - 8

Sagittario: sarete cauti sul posto di lavoro. Non ve la sentite di rischiare e di sprecare il vostro tempo lavorando a vuoto. Meglio qualche guadagno in meno. Voto - 7

Capricorno: in amore potreste vivere dei momenti di nervosismo in quanto da qualche giorno non fate altro che nutrire dei dubbi nei confronti del partner.

Parlatene direttamente con l'amato per togliervi ogni dubbio. Voto - 6

Acquario: la tensione con il partner è sparita del tutto e finalmente potrete tornare a godervi serate ricche di divertimento e passione. Voto - 7,5

Pesci: profitti in aumento sul posto di lavoro. Vi state impegnando tanto e finalmente raccoglierete i primi frutti del vostro impegno. Voto - 7,5