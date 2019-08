Siamo ormai quasi a metà di questo ultimo mese estivo, ma prima che i festeggiamenti di Ferragosto prendano il via, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani. Un quadro astrale decisamente positivo proteggerà i Gemelli, che potrà fare affidamento sugli influssi di Marte, Luna e Venere, ma anche il Leone, che inizierà a gettare le basi di importanti progetti futuri.

Sentimenti al top per il Sagittario. Di seguito l'Oroscopo completo di mercoledì 14 agosto 2019 per tutti i segni dello zodiaco, con predizioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno, 14 agosto 2019, segno per segno

Ariete: quella di domani sarà una giornata molto agitata per il segno. In amore e in ambito lavorativo potreste perdere facilmente la pazienza e favorire la nascita di litigi e discussioni.

Qualcuno inoltre potrebbe dover lavorare il giorno di Ferragosto, pur preferendo starsene in vacanza a rilassarsi sotto l’ombrellone, dunque lo stress si farà sentire. Recupero nel week end.

Toro: è un momento interessante per il segno, potrebbe essere in atto una piccola rivoluzione, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Queste giornate si riveleranno favorevoli per coloro i quali vogliono lanciare un progetto o attendono di riscuotere i frutti del lavoro precedente.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Agitazioni in amore.

Gemelli: le prossime 48 ore si riveleranno estremamente positive per il segno, che potrà fare affidamento sul favore di Marte, Luna e Venere. I rapporti interpersonali e le relazioni sentimentali saranno avvantaggiati e i single alla ricerca di nuovi incontri, potrebbero fare conoscenze interessanti per il futuro. Sfruttate questo quadro astrale positivo per concedervi un po’ di svago e relax.

Cancro: durante la giornata di mercoledì 14 agosto il Cancro preferirà starsene un po’ per conto proprio. Qualcuno potrebbe avere dei ripensamenti o cambiare la propria opinione in merito a situazioni o decisioni prese in passato. È il momento di capire cosa volete veramente!

Leone: durante le prossime giornate i nati sotto questo segno zodiacale potranno fare affidamento su un quadro astrale estremamente vantaggioso, in cui sono favoriti gli incontri ma anche i progetti lavorativi.

Qualcuno inizierà dunque a tessere le fila del proprio futuro e già a novembre potrà godere delle prime soddisfazioni. Anche per i sentimenti è un momento importante, qualcuno inizierà a parlare di matrimonio o convivenza.

Vergine: quella da poco iniziata, sarà una settimana molto interessante per il segno sotto tutti i punti di vista. In amore, così come all'interno dell’ambito lavorativo, ci sarà serenità e voglia di dimostrare le proprie capacità.

Tuttavia, un atteggiamento poco aperto verso le novità e l’incapacità di gestire di gestire stress e situazioni inaspettate, potrebbero costituire un grande ostacolo, soprattutto nel week end.

Bilancia: durante la giornata di mercoledì 14 agosto a causa degli influssi della Luna piena nel segno, i sentimenti ricopriranno un ruolo centrale. Sarà un buon momento per le relazioni, ma anche per fare nuovi incontri o dichiararsi alla persona amata. Anche per quanto riguarda la sfera professionale sarà una giornata interessante, sarete intuitivi e potreste avere delle ottime idee.

Scorpione: durante queste giornate, almeno fino al 23 di agosto, sarà bene per il segno evitare ogni tipo di stress e agitazione. È infatti un momento delicato per lo Scorpione, già nei mesi precedenti potrebbero essere nate delle problematiche, che ancora non riuscite a risolvere. In alcuni casi il problema non riguarda voi in prima persona, ma qualcuno a voi molto caro. Cercate di stare lontani dalle polemiche, meglio evitare la nascita di ulteriori grattacapi.

Sagittario: come quella precedente, anche la giornata di mercoledì sarà importante per i sentimenti. Il segno sta vivendo un momento di serenità e spensieratezza che lo porta a mettere l’amore al primo posto. Questo gioverà non solo ai rapporti di coppia, ma anche ai single alla ricerca dell’anima gemella e a coloro i quali vogliono ricominciare dopo una separazione. Le relazioni e le conoscenze che nascono In questo periodo, si riveleranno importanti per il futuro.

Capricorno: quella di mercoledì sarà una giornata ancora leggermente sottotono per il segno, soprattutto gestire i rapporti interpersonali potrebbe essere faticoso. Litigi e discussioni potrebbero nascere all’interno di rapporti di coppia e in ambito lavorativo. A partire da giovedì tuttavia, le stelle lasciano presagire un netto miglioramento, le problematiche potranno essere risolte e il segno potrà godersi un momento di maggior serenità.

Acquario: è un buon momento per quanto riguarda l’amore, l’amicizia e i rapporti interpersonali in generale. Questa settimana scorrerà con grande tranquillità e potrete concedervi dei momenti di svago e divertimento in compagnia delle persone care. Tuttavia, l’aspetto economico resta un tabù, attenzione alle spese.

Pesci: questa giornata inizierà con un bel recupero di energie e buon umore, che rappresenteranno la vostra carta vincente, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Sarete creativi ed intuitivi, è il momento ideale per avanzare una proposta o lanciare un progetto. Serenità in amore, incontri favoriti nel week end.