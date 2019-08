Parte una nuova giornata per tutti e dodici segni zodiacali. Siamo giunti al 27 agosto 2019, un martedì molto interessante per il Cancro, il quale sarà sostenuto da buone stelle in amore. Per l'Ariete invece arriva un momento di calo per i sentimenti. Nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo per tutti e dodici segni zodiacali con amore, Lavoro e salute assoluti protagonisti di questa giornata.

Previsioni e oroscopo del 27 agosto per tutti i segni zodiacali

Ariete: in amore arriva un momento di stanchezza.

Sarà una giornata in cui è possibile non riuscire a provare emozioni particolari. Nel lavoro buone novità per tutti, se dovete parlare con una persona per chiarire qualcosa questa è la giornata migliore. Forza per il fisico.

Toro: per i sentimenti torna un momento positivo anche per quanto riguarda le storie che erano bloccate. Nel lavoro sarà possibile fare un'esperienza speciale ed iniziare a programmare qualcosa di buono per la fine dell'anno.

Gemelli: per i sentimenti non mettete in discussione un rapporto, anche se alcune persone vi faranno arrabbiare. Nel lavoro giornata interessante per risvegliare un certo discorso. Fisico in calo.

Cancro: a livello amoroso, se state cercando un nuovo partner questo è il momento giusto per farsi valere. A livello lavorativo, se siete dipendenti avvertite un certo malumore, anche perché vorreste cambiare gruppo.

Leone: a livello sentimentale ancora una giornata interessante, presto avremo anche la Luna nel segno. Nel lavoro attenzione a non fare troppe cose, il consiglio è quello di rimandare a domani ogni tipo di incontro. Stanchezza per il fisico.

Vergine: in amore state cercando soluzioni. Venere nel segno porta incontri interessanti. Nel lavoro vi sembra di essere in crisi, non è un periodo no, c'è solo qualche ritardo.

Bilancia: per i sentimenti vivete una situazione ancora complicata. Evitate scontri in questa giornata. A livello lavorativo Saturno è sempre dissonante, ecco perché ci sono continui ritardi e anche prove da superare. Il fisico è forte.

Scorpione: in amore questa giornata funziona ma presto potrebbe esserci un calo. Nel lavoro siete sostenuti da buone stelle che danno ottime capacità.

Sagittario: per i sentimenti giornata particolare, entro la fine del mese dovrete cercare di capire chi sta dalla vostra parte.

Nel lavoro programmate colloqui e incontri a cui tenete maggiormente. Se dovete fare una scelta drastica aspettate settembre.

Capricorno: per i sentimenti Luna in opposizione che potrebbe portare qualche piccolo disagio. A livello lavorativo per un paio di giorni il consiglio è quello di osservare quello che capita.

Acquario: in amore questa situazione astrologica è pesante per tutto, fino al 29 sarebbe il caso di parlare solo se necessario.

Nel lavoro l'aspetto economico va curato ancora di più. Stanchezza per il fisico.

Pesci: per i sentimenti la giornata è poco chiara, la fine di questo mese può portare le stesse tensioni che ci sono state agli inizi dell'anno. Nel lavoro se siete indecisi bisogna fare attenzione alle parole. Non strafate.