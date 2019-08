Nella giornata di giovedì 29 agosto energie positive illumineranno la strada di molti segni dello zodiaco. Si partirà quindi da un risvolto positivo del segno dei Pesci e del Cancro, più sereni e più decisi a rimanere su questa lunghezza d'onda. I segni che invece potrebbero 'crollare' saranno la Bilancia ed il Leone: il lavoro, fra le prime cause di questa situazione, li metterà a dura prova. Vergine più riflessiva, Toro fortunato nelle amicizie. A seguire, le previsioni astrologiche della giornata di giovedì 29 agosto.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: ci saranno ancora alcune tensioni all'interno della famiglia o della coppia, ma fortunatamente ci saranno anche dei buoni propositi per non far persistere questa situazione scomoda per entrambe le parti.

Toro: qualche vecchia conoscenza vorrà ristabilire con voi un legame e a voi non farà altro che piacere reimmergervi in qualche ricordo senza lasciarvi andare alla nostalgia.

Potreste anche organizzare un periodo di vacanze insieme.

Gemelli: forse avrete un po' troppo fiato sul collo per quanto riguarda il lavoro, ma nel pomeriggio la situazione si allenterà a favore di un pò di relax e di qualche passeggiata all'aria aperta. Un dialogo su argomenti leggeri sarà il favorito.

Cancro: la tranquillità sarà un obiettivo della giornata di giovedì, perché a dirla tutta ne avete abbastanza di questa situazione di stallo, di detto e non detto, soprattutto da parte del partner.

Parlare e chiarire sarà d'obbligo.

Leone: la spola fra lavoro e casa vi ha decisamente fatto crollare all'improvviso, quindi una piccola tregua di poche ore vi darà una ricarica che però non durerà a lungo. Dedicatevi a qualche passatempo o sport.

Vergine: sarete voi stavolta a porvi un freno a ciò che dite e ciò che fate, soprattutto per mantenere lo stato del “quieto vivere”. Datevi del tempo prima di rispondere, anche in situazioni di tensione. Le amicizie saranno quelle che vi daranno occasione di essere più spigliati.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: potrebbe sorgere qualche problema a carattere gestionale sul posto di lavoro, quindi mantenere i nervi saldi dovrà essere il vostro punto di forza, in cui credere e mettere in pratica. Non mollate.

Scorpione: le vacanze vi ridaranno l'energia di cui avete ampiamente bisogno, quindi anche una piccola “toccata e via” ristabilirà il vostro equilibrio interiore. Rendete questa occasione ancora più sublime con qualche tocco finale.

Sagittario: emozionati. Dopo qualche ora di lavoro di troppo, vi concederete qualche ora colma di emozioni tutte da vivere. Che sia con un amico o con il partner, avrete modo di sperimentare ancora una volta una bella esperienza che vi rinvigorirà.

Capricorno: i primi sintomi di stanchezza e di perdita di energie si verificherà nel pomeriggio di giovedì, ma anche se avete molto lavoro da sbrigare vi converrà prendervi qualche secondo di pausa.

Acquario: ancora piuttosto incerti sul lavoro, quindi ci potrebbero essere dei problemi per chi è ancora alla ricerca di un impiego. Malumori all'interno della famiglia potrebbero manifestarsi a causa di qualche dissapore che va avanti da molto tempo.

Pesci: meglio il lavoro, soprattutto a livello pratico, così come saranno favoriti gli studenti. Ottimo anche il rapporto con il partner, decisamente più “spirituale” e platonico, anche in serata. Qualche uscita con amici migliorerà il vostro umore ulteriormente.