Durante il fine settimana, dal 10 all'11 agosto, i nativi Gemelli e Scorpione potrebbero sentirsi piuttosto stanchi a causa dell'eccessivo lavoro svolto. Sarà un weekend grandioso per il Leone, che avrà tanta fortuna in amore; al contrario i nativi Bilancia avranno qualche problema nella loro relazione di coppia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana, dal 10 al 11 agosto 2019.

Previsioni oroscopo weekend 10-11 agosto 2019 segno per segno

Ariete: ultimamente avete fatto troppe spese e per il fine settimana potreste trovarsi a secco.

Cercate di risparmiare un po’ per riuscire a risollevare le vostre finanze. Voto - 7

Toro: avrete un sacco di tempo libero a disposizione, ciò nonostante deciderete di dedicarvi esclusivamente a voi stessi. Fate attenzione in quanto il partner potrebbe rimanerci male. Voto - 7

Gemelli: vi sentirete particolarmente stanchi durante il weekend a causa del troppo lavoro da svolgere. Vi conviene prendervi un momento di riposo in quanto ci sarà ancora tanto da fare.

Voto - 6,5

Cancro: avrete modo di "divertirvi" sul posto di lavoro in quanto sarà un perfetto fine settimana per progettare sul vostro futuro e contemporaneamente fare degli ottimi guadagni. Voto - 8

Leone: sarà un weekend grandioso per i nativi del segno. Avrete occhi soltanto per il partner, che non si tirerà indietro, passando delle serate estive molto bollenti. Voto - 8

Vergine: ci sarà del nervosismo nel corso del fine settimana che potrebbe crearvi qualche problema sul posto di lavoro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cercate di evitare il contatto con i vostri colleghi. Voto - 6

Bilancia: weekend decisamente negativo per i nativi del segno in quanto cercherete di essere innovativi sul posto di lavoro, ciò nonostante combinerete più guai che altro. Voto - 5,5

Scorpione: volete soltanto stare in compagnia del partner in quanto attualmente è il vostro solo rifugio da tutti coloro che non riescono ad apprezzarvi realmente.

Voto - 6,5

Sagittario: avrete modo di divertirvi durante il fine settimana. La meta favorita sarà la spiaggia, dove vi rilasserete e inoltre farete degli incontri interessanti. Voto - 8

Capricorno: avete finalmente terminato tutte le vostre mansioni e ora potrete dedicarvi a voi stessi e ai vostri cari. Favorite le nuove storie d'amore grazie al tempo libero in più. Voto - 8

Acquario: riuscirete a fare conquiste durante il weekend.

Vi sentirete infatti particolarmente attraenti, ciò nonostante potreste essere anche piuttosto puntigliosi. Voto - 7

Pesci: avrete una gran voglia di sfruttare queste belle giornate di sole uscendo all'aria aperta e non pensare a niente. Durante il tragitto, potreste fare delle nuove conoscenze che vi metteranno subito a vostro agio. Voto - 8