La giornata di martedì 27 agosto sarà una giornata di successi lavorativi per i segni di terra e di acqua, in particolar modo per i nativi del segno del Toro e del segno dei Pesci. Molti come lo Scorpione usciranno finalmente dal “cono d'ombra” del malumore, mentre il Cancro e l'Acquario dovranno necessariamente mettere in ordine le idee e ragionare su come far evolvere la propria situazione sentimentale, sia per quanto riguarda il partner che la famiglia di origine. Di seguito, le previsioni della giornata per tutti i segni.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: shopping. Non ci sarà nulla di meglio che fare shopping e spendere qualcosa per voi, oppure per qualcuno che reputate speciale. Magari portate con voi qualcuno che vi dia dei consigli preziosi su come muovervi.

Toro: ancora qualche successo lavorativo da aggiungere alla vostra collezione, e qualche rialzo sul fronte emozionale, soprattutto con molte amicizie con cui avevate perso un po' i contatti.

Sarà un martedì in cui ritroverete vecchie nostalgie.

Gemelli: qualche uscita si farà, ma con il partner, rendendo la serata romantica e nel complesso speciale sotto molti punti di vista. Concedetevi qualche sfizio di stampo erotico, sicuramente il partner non farà altro che apprezzare.

Cancro: state sopportando molto male la vostra situazione sentimentale decisamente precaria, e questo non farà altro che alimentare il nervosismo della giornata di martedì.

Provate a studiare una mossa vincente, mentre farete del vostro meglio a lavoro.

Leone: qualche piccola incertezza o difficoltà potrebbe presentarsi a lavoro in mattinata, ma sarà una questione che risolverete in un batter d'occhio. Equilibrate la vostra voglia di passatempi dividendo il tempo a vostra disposizione con la persona amata.

Vergine: una giornata di relax sarà quello che martedì vi regalerà, e sarete in grado anche di entrare in maggiore sintonia con il vostro partner. Meglio i rapporti anche all'interno della famiglia di origine.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: ancora un po' troppo orgogliosi in questo martedì, sarà necessario essere un po' più umili e lasciarsi aiutare o comunque guidare in qualche incarico che non sarà alla vostra portata. Vi rifarete da soli un'altra volta.

Scorpione: un po' sottotono, ma avrete molte ragioni per cui sorridere in questa giornata. Prima cosa fra tutte, le interazioni con i vostri affetti diventeranno più frequenti e più tranquille, mentre i rapporti a lavoro subiranno una impennata significativa.

Sagittario: la vostra mente si sta abituando al ritmo lavorativo, ma ancora avrete delle perplessità da aggiustare adeguatamente. Qualche amico vi aiuterà a mitigare la differenza fra le due cose, quindi saranno favorite le uscite.

Capricorno: favoriti i colloqui e i rapporti fra colleghi. Sarà una giornata pregna di lavoro ma tranquilla su ogni aspetto sentimentale ed emotivo. Vi sarete anche ripresi da qualche piccolo intoppo burocratico.

Acquario: qualche piccolo screzio con un componente della vostra famiglia sarà il punto cardine di questa giornata, ma niente che non si possa risolvere facilmente. Dovrete però prestare attenzione all'ambito economico, ci sono troppe uscite.

Pesci: qualche soddisfazione sul posto di lavoro vi darà la carica giusta per aumentare la mole di lavoro che vorrete eseguire. In serata avrete le energie messe non tanto bene, ma darete qualche attenzione anche al partner.