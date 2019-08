La giornata di lunedì 9 settembre gli astri saranno un'influenza positiva sul fronte lavorativo per molti segni dello zodiaco, in particolare per il dinamico Leone e l'intraprendente Bilancia. Però ci potrebbero essere delle situazioni che faranno riflettere altri segni come il Toro oppure la Vergine sulla propria condizione amorosa e sentimentale.

A seguire, le previsioni degli astri per la giornata.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: perplessi. Dimostrerete qualche perplessità riguardo ad un rapporto a cui tenete molto, probabilmente quello con il partner. Sarà normale un po' di smarrimento, ma darvi delle risposte sarà fondamentale.

Toro: amore sottotono. Potreste decidere di fare delle scelte un po' obsolete da parte vostra, ma sicuramente piene di motivazioni su cui avete riflettuto a lungo.

Il partner potrebbe non darvi più le soddisfazioni di una volta.

Gemelli: tanti incontri, tante aspettative si presenteranno davanti ai vostri occhi. Sarete pronti per cogliere queste occasioni per farle diventare più concrete nella vostra vita. Affascinanti, darete prova delle vostre capacità anche sul posto di lavoro.

Cancro: l'aspetto sentimentale non darà molte soddisfazioni, al punto che ora come ora vorrete preferire l'aspetto pratico del lavoro e la collaborazione attiva fra colleghi.

Vi sentirete più “al sicuro”.

Leone: vi sveglierete frizzanti e pronti per iniziare una giornata che si prospetta vivace e proficua dal punto di vista economico. Attenti a qualche collega che farà “buon viso a cattivo gioco” nei vostri confronti.

Vergine: sovrappensiero. Non inizierete la settimana nel migliore dei modi, ma almeno riuscirete a concludere qualche affare e a farvi valere in qualche situazione scomoda. Sarà però il caso di fare qualcosa per le vostre energie.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: ottimi i successi lavorativi fin da inizio mattinata, con pochi ostacoli da superare e tanta energia e voglia di fare, anche dal punto di vista progettuale. Più serenità anche il partner, potreste fare qualcosa di romantico.

Scorpione: darete il massimo sul fronte lavorativo, ma purtroppo il lunedì non si prospetta prolifico come avete creduto in un primo momento.

Una svolta positiva ve la darà un amico sincero, nel pomeriggio.

Sagittario: agguerriti. Sarete dotati di tante energie, però molte di queste saranno alimentate da una forte negatività accumulata nel corso degli ultimi giorni. Un po' destabilizzati in amore, dovreste cercare di non fraintendere facilmente.

Capricorno: impegnati per alcune faccende prettamente casalinghe, vi ritroverete un po' impacciati in determinate e specifiche situazioni.

Ci saranno i familiari ad aiutarvi, a darvi supporto, anche dal punto di vista morale.

Acquario: sbrigherete ogni faccenda che sia lavorativa, casalinga o puramente pratica in men che non si dica con celerità ed anche un entusiasmo rinnovato. Ottime le possibilità di fare un incontro positivo e stimolante.

Pesci: nostalgici. Ci saranno troppi pensieri ad aleggiare nella vostra mente, troppe cose da pensare e che spesso sono leggermente fuori dalla vostra portata. I momenti di nervosismo e di diffidenza non saranno pochi.