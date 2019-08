L'Oroscopo della settimana dal 2 all'8 settembre si prospetta molto dubbioso per i Gemelli, mentre per il Cancro sarà il momento di voltare pagina. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: nell'ultimo periodo avete dovuto fare i conti con alcune preoccupazioni che vi hanno reso agitati. Delle giornate molto impegnative hanno messo alla prova il vostro benessere.

In ambito sentimentale potreste aver trascurato il partner per alcune questione che non sono dipese da voi.

Toro: giornate di malessere generale: il vostro umore non sarà al top, nonostante non ci sia un problema specifico. Per voi sarà abbastanza semplice perdere la calma. Dovrete cercare di controllarvi e non agitarvi troppo.

Gemelli: in amore qualcosa potrebbe minare la vostra sintonia di coppia in questa settimana da lunedì 2 a domenica 8 settembre.

Cercate di affrontare ogni problema con tranquillità e non mandate tutto all'aria per poco. Se assumerete un atteggiamento riflessivo, riuscirete a venir fuori da ogni problema.

Cancro: per i nati sotto il vostro segno zodiacale è arrivato il momento di guardare avanti. Chi ha avuto a che fare con una delusione sentimentale, potrà riscoprire la voglia di amare ed essere amato. Sarà importante chiudere le pagine del passato per ritrovare la serenità.

Leone: la vostra vita professionale è al momento abbastanza tesa. Dovrete fare i conti con alcuni avvenimenti inaspettati e che creeranno in voi parecchia delusione. Dovrete cercare di essere molto cauti e prendere ogni decisione con le dovute precauzioni.

Vergine: in questa settimana dal 2 all'8 settembre, gli astri saranno dalla vostra parte. Dovrete essere voi a sfruttare ogni occasione e a far sì che queste non siano sprecate. Nelle relazioni di coppia sentirete la voglia di fare nuovi passi avanti, progettando qualcosa di importante.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: in questo periodo ci saranno diverse novità, ma dovrete stare attenti alle occasioni che arriveranno. Le nuove conoscenze saranno favorite. Chi ha intenzione di dedicarsi ai cambiamenti in ambito lavorativo, potrebbe trovare il momento adatto per farlo.

Scorpione: parecchia agitazione potrebbe nascere in questi giorni. Alcune situazioni lavorative potrebbero rendervi parecchio ansiosi.

Alcune cose non stanno andando proprio come avevate immaginato e la delusione potrebbe sopraffarvi.

Sagittario: la settimana dal 2 all'8 settembre sarà molto interessante. I rapporti sentimentali e familiari sembrano andare per il meglio. Se avete vissuto dei malintesi in precedenza, parlatene con i diretti interessati in maniera molto chiara.

Capricorno: grande recupero in ambito sentimentale. Alcuni rapporti d'amore sembravano essere arrivati alla fine, ma invece avrete l'opportunità di riprendere in mano la situazione.

Grande forza e positività vi permetteranno di essere super efficienti sul lavoro.

Acquario: i nati sotto il vostro segno zodiacale si troveranno in una fase molto altalenante. Siete delle persone molto disordinate, che non sanno gestire al meglio gli impegni. Cercare di stabilire le vostre priorità vi aiuterà ad essere più puntuali e precisi.

Pesci: in questa settimana dal 2 all'8 settembre sarete un po' stressati e avrete bisogno di ritagliare del tempo da dedicare a voi stessi. Rallentate anche in ambito lavorativo, dove a causa della vostra stanchezza potreste commettere degli errori.