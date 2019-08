Per molti di noi, settembre sarà il mese che ci farà riprendere il lavoro interrotto grazie all'estate, ma anche per prepararsi all'autunno che ormai è alle porte con tutto ciò che implica nelle nostre vite. Ci farà assaporare i colori, i sapori e gli odori dell'approssimarsi di una stagione più fresca e riflessiva, però con la carica che abbiamo acquisito durante i mesi estivi.

Per i segni di aria, di acqua, di terra e di fuoco, le previsioni complessive del mese di settembre 2019 che vi daranno una idea di come saranno i primi giorni autunnali.

Segni di fuoco e di terra

L'Ariete, il Leone e il Sagittario (segni di fuoco) avranno acquisito il coraggio necessario per affrontare a testa alta una sfida del tutto nuova, o anche più di una sfida, che li porterà ad un cambio drastico delle loro faccende professionali o a rendere un determinato progetto più importante e piacevole. Qualche perplessità si riscontrerà principalmente per i nativi del segno del Sagittario.

Passionali sul piano amoroso, non si lasceranno scappare occasioni d'oro da vivere con il partner, rendendo i momenti più unici che rari.

Il Toro, la Vergine ed il Capricorno (segni di terra) saranno decisamente più intraprendenti e celeri di prima, avranno ritrovato il loro “clima ideale” che li renderà indispensabili in ambito lavorativo e pratico. Mentre il Toro potrebbe subire qualche battuta d'arresto a causa di qualche ostacolo per il quale avranno bisogno di qualche aiuto, gli altri due andranno a briglia sciolta per gran parte del mese. Preferiranno più le amicizie e le alleanze fra colleghi che non il livello amoroso in sé.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Segni di aria e di acqua

I Gemelli, la Bilancia e l'Acquario (segni di aria) saranno “reduci” da una situazione amorosa o di amicizia tutt'altro che rosea, e nel mese di settembre saranno impegnati a raccogliere i cocci delle loro delusioni. Se i primi due segni citati sopra sono quelli che tenderanno di più a pensarci insistentemente, l'Acquario sarà quello che riuscirà a voltare pagina più facilmente anche grazie ad alcune faccende lavorative rimaste insolute oppure non ancora affrontate che li terranno seriamente occupati.

Il Cancro, lo Scorpione ed i Pesci (segni di acqua) avranno dei momenti di smarrimento a causa del troppo brusco “ritorno” alla realtà dopo molte settimane passate in vacanza e lontani dall'aspetto lavorativo. I nativi del segno dei Pesci saranno quelli in grado di far fronte a questa spinosa situazione prima degli altri due segni, forse grazie alla loro ostinata caparbietà. Anche se sarà necessario per loro comunque procedere con i piedi di piombo, non si risparmieranno sicuramente.