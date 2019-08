L'Oroscopo dell'amore di coppia settimanale vede l'entrata di Sole e di Venere in Vergine. Una nuova profondità d'animo fa vivere le sensazioni in maniera molto intensa anche ai segni zodiacali dello Scorpione, Cancro, Capricorno e Toro. Il passaggio lunare prima in Ariete, poi in Toro e infine nel domicilio astrologico dei Gemelli, regala una nuova emotività tutta da scoprire nelle previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore settimanale

Ariete: la settimana si aprirà con una Luna nel segno che renderà gli affetti più sinceri. Sarete molto devoti al partner. Ci sarà più pazienza nell'ascoltare i bisogni della persona amata, pur mantenendo un atteggiamento da vero leader in coppia.

Toro: una nuova vitalità si stabilirà in coppia e sarà prodotta da Marte in trigono favorevole già da lunedì. Nel weekend poi anche Venere si assocerà all'astro marziano rendendo l'amore più razionale, ma non meno affettuoso e sentimentale.

Gemelli: in particolare il fine settimana sarà proficuo per le sensazioni a due, grazie all'entrata della Luna nella vostra casa astrologica. L'astro d'argento approfondirà l'amore e lo farà in modo aperto e intelligente. Una nuova mentalità romantica anche se non molto profonda, apprezzerà di sicuro i piccoli gesti amorosi.

Cancro: la casa diventa ancora una volta un perfetto focolare domestico dove vivere splendidi attimi in due, in armoniosa sintonia e in tranquillità.

La Luna benedirà il rapporto a due nella giornata di mercoledì, ma alcuni tumulti emotivi saranno evitabili solo se riuscirete a trovare la giusta soddisfazione in coppia.

Leone: prima Marte e poi Venere passeranno nel domicilio astrologico adiacente ma potrete contare sempre sul loro influsso benefico e profondo nei confronti dei sentimenti. Vi rimarranno ancora Mercurio e Sole, intelligenti e molto volitivi, che definiranno ancora una volta un cielo astrologico intenso per la relazione a due.

Vergine: la settimana inizierà alla grande con Marte che entrerà nel segno già da lunedì, portando una ventata di sensualità e dinamismo, tutto da investire nel rapporto amoroso. Oltre all'astro marziano vi sarà l'entrata di Venere nel segno nella giornata di sabato, che renderà l'amore più profondo e affettuoso.

Previsioni astrali fortunatissime dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il rapporto amoroso sarà rilassante e tranquillo.

Senza tanti colpi di scena, tutto procederà come di consueto ma a unire entrambi vi sarà una splendida armonia procurata da una grande intesa, soprattutto nel weekend.

Scorpione: dotati di maggior senso pratico grazie all'entrata di Marte nel cielo astrologico della Vergine, le sensazioni amorose diventeranno più concrete e una mente logica fiuterà le soluzioni giuste per risolvere eventuali attriti.

Attenzione solo alle giornate di mercoledì e giovedì che vedranno una Luna in opposizione alquanto birichina.

Sagittario: se da un lato una certa irrequietudine renderà l'amore capriccioso e non sarete soddisfatti dal partner come vorreste, dall'altro ci pensa la Luna a risolvere la situazione, elargendo fortuna insieme a Giove e garantendo splendidi momenti romantici.

Capricorno: a metà settimana Saturno e Plutone incroceranno le loro energie con Luna e Urano e da questa configurazione oroscopica che farà scintille, si sprigionerà una carica sensuale molto intensa. Investirete tutte le energie di cui disponete per raggiungere la felicità e attuare i progetti con successo, anche se in maniera lenta.

Acquario: il passaggio di Marte e Venere nella Vergine porrà fine a un'opposizione fastidiosa per i sentimenti e finalmente avrete le idee più chiare su come procedere in amore, continuando il cammino amoroso con maggiore tranquillità e sicurezza.

Pesci: i transiti planetari metteranno alla prova la pazienza producendo delle problematiche che potrebbero minacciare la felicità di coppia. Forse ciò sarà dovuto al fatto che investirete le vostre energie più nel lavoro che negli affetti, quindi attenzione a non trascurare il partner.