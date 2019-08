Benessere e salute, sentimenti e amore, lavoro e affari, famiglia e amicizie: saranno questi i protagonisti dell'Oroscopo di domenica 11 agosto 2019. Gli astri prevedono una giornata interessante in amore per i nati sotto i segni zodiacali di Bilancia, Acquario e Leone. Novità e cambiamenti in arrivo per il Toro e il Sagittario.

La giornata per i segni di fuoco

Ariete: questa domenica vi regalerà grandi emozioni soprattutto con il vostro partner.

Godetevi il momento e non pensate alle difficoltà della vostra relazione.

Leone: in amore dovrete imparare ad essere più sciolti per non dare al partner la sensazione di essere innaturali nel rapporto di coppia.

Sagittario: un bel viaggio all'estero è quello che vi occorre per tirarvi su di morale. Saranno favorite anche nuove amicizie con persone che si riveleranno in futuro estremamente importanti per voi.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Acquario: con il partner dovrete essere coinvolgenti e propositivi, evitando di condurre il rapporto nella noia e nella monotonia.

Bilancia: il/la vostro/a compagno/a dovrà farsi perdonare qualche piccola mancanza nei vostri riguardi e quindi sarà particolarmente premuroso/a e attento/a alle vostre esigenze personali.

Gemelli: finalmente iniziano le vacanze. Ne avevate proprio bisogno dopo i recenti giorni stressanti a causa degli impegni lavorativi. Recuperate forze ed energie.

I segni d'acqua

Cancro: un'ottima situazione astrologica regalerà un weekend molto interessante sotto il profilo sentimentale. Per i single, farete nuove piacevoli conoscenze.

Pesci: una notte insonne vi farà sentire stanchi e appesantiti durante tutta la giornata. I troppo pensieri non fanno bene alla mente. Concedetevi un po' di relax.

Scorpione: le stelle sono dalla vostra parte. Cercate di sfruttare al massimo le opportunità che soprattutto durante il pomeriggio vi si offriranno su un piatto d'argento.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno: sarete molto felici grazie ad una notizia inattesa che precipiterà improvvisamente nelle vostre vite. Quando meno ve lo aspettate le cose belle accadono.

Toro: nei rapporti interpersonali la sincerità e la lealtà pagano sempre. Ricordate: è meglio una brutta verità che una bella bugia.

Vergine: sarete particolarmente giù di morale perché una persona per voi molto importante dovrà andare molto lontano per motivi di lavoro.