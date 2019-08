L'Oroscopo di sabato approfondisce ancora una volta il transito di Luna in Vergine, che stabilisce nuove percezioni extrasensoriali non solo per Vergine, ma anche per i segni zodiacali di Terra e alcuni simboli di Fuoco. Le emozioni prendono vita e seguono alcuni parametri prestabiliti da una razionalità che la Vergine adotta per mettere in sicurezza i sentimenti che prova. Un nuovo rigore e tanta precisione tengono a bada i sentimenti, ma non è detto che non vi sia sensibilità, anzi esse sono espresse con una cura dei dettagli che trasforma l'amore in modo protettivo e sensibile. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo di sabato

Ariete: la perfetta armonia tra una buona memoria e una precisa intuizione creerà terreno fertile per coltivare nuovi interessi. Ecco che la sfera lavorativa acquisterà un'inclinazione nuova che gioverà all'amore.

Toro: sono previsti alcuni incontri interessanti che provocano eccitazione. La comunicazione è alta grazie a Mercurio in trigono e anche Luna è complice di una sensibilità che diventa più profonda, originale ma pur sempre emotiva, con Luna in Vergine.

Gemelli: cercate di contenere ansie e paure eccessive che si nascondono dietro ad un'apparente sicurezza ma pesano nel cuore come macigni. Forse pretenderete più attenzioni dagli altri, ricercando lo stesso modo di prendervi cura delle persone a cui volete bene.

Cancro: invece che commuovervi di fronte alle difficoltà o autocommiserarvi, vi rimboccherete le maniche e cercherete subito una soluzione.

Luna in Vergine è complice di questo atteggiamento determinato e molto realistico, che filtra le sofferenze dell'anima in maniera più concreta.

Leone: una memoria ben organizzata approfondirà ancora di più il senso critico, già spiccato in voi Leone e con metodo ricercherete negli altri i canoni estetici che amate. Sfumature passionali si alternano a percezioni razionali che regalano sensazioni magnifiche.

Vergine: una mente molto intuitiva saprà fiutare le opportunità amorose e anche alcune sensazioni premonitrici saranno utili per ottenere fortuna e successo in ambito sentimentale.

Previsioni astrologiche

Bilancia: la vicinanza dell'astro d'argento si fa sentire, fascino e magnetismo non mancheranno di certo per illuminare la sfera affettiva. Nuove avventure sentimentali si fanno largo nel cuore e iniziando in maniera leggera e disinteressata, potrebbero diventare qualcosa di più profondo.

Scorpione: alcuni cambiamenti potrebbero interessare la sfera lavorativa e Luna dalla Vergine è complice insieme a Mercurio di queste novità. Un'identità più consapevole governa le emozioni e le sensazioni amorose, indirizzandovi verso la via giusta.

Sagittario: il cielo astrologico fortunato, grazie alla presenza di Giove, viene offuscato da una quadratura di pianeti presenti in Vergine. Verranno messi in discussione la sicurezza nelle proprie capacità, l'ottimismo e l'apertura al dialogo che vi è consona.

Cercate di risolvere il tutto attingendo alla vostra carica vitale.

Capricorno: trarrete spunto da alcuni dialoghi con persone ragionevoli e piene di esperienza. Una nuova apertura mentale offre nuove possibilità di azione, sia in campo professionale che in quello emotivo.

Acquario: alcune finalità creative prendono forma nei pensieri per poi perdersi a causa di una certa incostanza che non attua queste idee brillanti. Espandete la mente al massimo e concretizzate le soluzioni giuste per progredire in campo sentimentale, eviterete così pericolosi circoli viziosi.

Pesci: alcune difficoltà si fanno sentire e sprigionano un certo nervosismo che nuoce alla sfera affettiva. Forse alcune insoddisfazioni lavorative si sono accumulate e sfociano proprio ora, creando risentimenti in coppia.