Venerdì 16 agosto 2019 troviamo la Luna e Nettuno nel segno dei Pesci mentre il Sole, Venere, Marte e Mercurio si troveranno nel segno del Leone. Il Nodo Lunare sarà nella decima casa del Cancro con Urano che stazionerà nel segno del Toro. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove rimarrà sui gradi del Sagittario.

Toro fiacco

Ariete: nostalgici. La Luna 'pescina' in netto contrasto con la vivacità del Sole in Leone potrebbe far tornare alla mente vecchi pensieri ai nati del segno rendendoli oltremodo nostalgici sul versante affettivo.

Toro: fiacchi. Il bottino energetico fornito dagli Astri risulterà, con ogni probabilità, scarno ed i nati Toro, di conseguenza, avvertiranno una certa fiacchezza durante lo svolgimento delle incombenze domestiche e lavorative.

Gemelli: umore 'flop'. Qualche asperità nelle faccende di cuore potrebbe far crollare l'umore dei nativi che, c'è da scommetterci, riprenderanno quota già nelle ore serali tornando nuovamente sorridenti.

Cancro: famiglia d'origine. Il focus odierno potrebbe essere rappresentato dalla famiglia originaria che reclamerà l'attenzione dei nativi. Il loro tempestivo supporto risulterà fondamentale.

Leone galante

Leone: galanti. Sia i nativi che vivono una relazione amorosa consolidata sia quelli che sono in fase conoscitiva con questo Stellium potranno godere di felici momenti amorosi conditi da una buona dose di galanteria.

Vergine: stressati. Tante, forse troppe, le incombenze da portare a termine questo venerdì per i nati Vergine. La loro cupidigia potrebbe esortarli a scegliere di ultimarle tutte ugualmente ma lo stress prenderà il sopravvento.

Bilancia: mondani. Venerdì in cui i nati Bilancia, con ogni probabilità, sceglieranno di divertirsi prenotando una cena in quel ristorante esclusivo assieme all'amato bene.

Conto salato ma soddisfazione alle stelle.

Scorpione: senza infamia e senza lode. Giornata con poche novità o scossoni di sorta quella che potrebbero vivere i nati del segno. Sarà bene ottimizzare tale stasi giornaliera ponderando a dovere le prossime mosse da effettuare.

Pesci romantico

Sagittario: amicizie. Oggi i nativi potrebbero 'rispolverare' vecchie amicizie oramai perse di vista. Una chiamata o un messaggio servirà a ristabilire un rapporto amicale che non andava accantonato.

Capricorno: lavori extra. I nati del segno che lavorano a chiamata saranno, c'è da scommetterci, favoriti questo venerdì perché riceveranno una o più proposte allettanti sia come mansione che economicamente.

Acquario: amore 'flop'. Il versante affettivo potrebbe nascondere qualche insidia nel giorno che precede il fine settimana. Sarà bene evitare ogni discussione col partner che si trasformerebbe in un polverone dialettico.

Pesci: romantici. Dopo un periodo poco conciliante sul versante amoroso ecco che in questa giornata i nati Pesci potranno contare sul favore del duetto Luna-Nettuno nel loro segno. Romantici sino al pomeriggio e passionali la sera.