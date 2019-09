Durante la giornata di giovedì 5 settembre i nativi Gemelli saranno alla ricerca di pace e tranquillità mentre Leone raccoglierà finalmente i frutti del duro lavoro svolto. Capricorno deciderà di dedicare il proprio tempo al partner mentre per Scorpione sarà una giornata faticosa sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 5 settembre 2019.

Le predizioni di giovedì 5 settembre segno per segno

Ariete: avrete qualche problema in ambito lavorativo durante la giornata di giovedì.

Non riuscite più a guadagnare come si deve e, molto probabilmente, la colpa è del vostro carattere ultimamente troppo scontroso. Voto - 6

Toro: troverete a tutti i costi del tempo libero da spendere in compagnia del partner. Sarete teneri, affettuosi e probabilmente passerete una serata all'insegna della passione. Voto - 7,5

Gemelli: siete alla ricerca di pace e tranquillità. Ultimamente il lavoro vi ha stressato troppo e non riuscite più a trovare del tempo libero per voi stessi.

Voto - 6,5

Cancro: avrete in mente tante nuove idee lavorative che non vedrete l'ora di mettere in atto. Sarete particolarmente creativi al punto da piazzare un successo lavorativo dietro l'altro con ottimi guadagni. Voto - 8

Leone: verrete finalmente ricompensati per i vostri recenti sforzi sul posto di lavoro. Adesso potrete aprire dei nuovi progetti lavorativi, nonché concedervi qualche sfizio in più.

Voto - 8

Vergine: preferirete rimanere il più a lungo possibile sul posto di lavoro pur di non tornare a casa in compagnia del partner. Avete nuovamente litigato e questa situazione non può più andare avanti così. Voto - 5

Bilancia: avrete in mente di concedervi un ultimo viaggio in compagnia del vostro partner prima di tornare a dedicarvi a tempo pieno al lavoro. Sarà un'ultima vacanza indimenticabile.

Voto - 8

Scorpione: giornata di giovedì particolarmente faticosa in ambito lavorativo. Nonostante ciò se lavorerete sodo, magari chiedendo aiuto ad un vostro collega, riuscirete a farcela. Voto - 7

Sagittario: lo stress e la stanchezza per il troppo lavoro vi confonderanno le idee su cosa fare durante la giornata di giovedì. Fareste meglio a prendervi un momento per riposarvi e riflettere. Voto - 6,5

Capricorno: dedicherete gran parte della vostra giornata al partner con il quale passerete tanti bei momenti insieme che vi renderanno molto felici.

Serata di passione e romanticismo. Voto - 8,5

Acquario: passerete il vostro tempo con gli amici. Anche se saranno pochi è irrilevante, l'importante è che vi divertirete molto. Voto - 7,5

Pesci: sarete particolarmente nervosi al punto da non riuscire a dare il meglio di voi stessi sul posto di lavoro. Anche i colleghi staranno lontano da voi per evitare ulteriori litigi. Voto - 6