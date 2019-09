Gli incroci planetari nell'Oroscopo dell'amore per i single di venerdì dettano legge in campo affettivo e indicano una strada da seguire per concretizzare i sogni e raggiungere una felicità amorosa tanto ambita. Buone le opportunità sentimentali soprattutto per Toro, Bilancia, Sagittario e Capricorno, che potranno sprigionare tutto il loro "magnetismo" per conquistare l'amore, con tenacia e una nuova consapevolezza. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Nuove sorprese nell'oroscopo dell'amore di venerdì

Ariete: Giove garantisce nuove conoscenze, ma Saturno invita sempre ad adottare un rigore razionale. Allora che ne dite di ammorbidirvi un po' e di essere più intraprendenti?

Toro: la sfera emotiva viene rinnovata da un trigono di Luna e Urano molto favorevole per l'amore. Meravigliosi riflessi emotivi ravvivano il presente e potrebbero nascere anche splendide storie d'amore sotto questo transito rafforzato anche dalla presenza di Marte.

Gemelli: Giove e Luna influenzano la sfera affettiva, sprigionando un desiderio di indipendenza che cerca di farvi schivare i vincoli amorosi. Ecco perché cercherete di distaccarvi dall'amore, chiudendo gli occhi e il cuore alle opportunità che si presentano lungo il cammino.

Cancro: un'influenza uraniana miscelata a quella del satellite notturno e di Marte si fa sentire e formula nuove sensazioni emotive, che vanno vissute con una nuova visuale amorosa.

Alcune vicende del passato saranno viste sotto una nuova luce e chissà che non rispolvererete un vecchio amore.

Leone: un temperamento fiero e determinato riuscirà a vincere alcune contrarietà planetarie e a superare un nervosismo forse sprigionato dalla vicinanza lunare. Un nuovo equilibrio mercuriano farà ponderare le scelte amorose con giudizio.

Vergine: un tantino rigidi e molto riflessivi nel vivere le opportunità amorose, subirete l'influsso di una Luna controllata dal punto di vista sentimentale. L'energia è tanta con Marte nel segno, quindi che ne dite di abbattere queste barriere che ostacolano la felicità?

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la vicinanza dell'astro d'argento approfondisce la vanità e migliorerete l'aspetto esteriore per catturare alcune "prede amorose" grazie a un magnetismo irresistibile. Siete i padroni indiscussi della scena e una nuova grinta farà andare le iniziative a buon fine.

Scorpione: le buone occasioni non mancheranno ma attenzione, dovrete darvi da fare per concretizzare i sogni amorosi aprendovi alle conquiste amorose con maggiore slancio.

Sagittario: un nuovo fascino nel modo di parlare e di corteggiare verbalmente sarà l'arma vincente per ottenere successo in amore. Giove elargisce fortuna nel segno e insieme a Mercurio dalla Bilancia avvia una nuova conoscenza che diventa intellettiva e affascinante.

Capricorno: insoddisfatti di vivere le sensazioni amorose in superficie, andrete a scavare nelle profondità dell'anima per lasciar fluire l'attrazione fisica e i sentimenti in maniera più consapevole.

Plutone e Saturno saranno complici di un cambiamento che trasformerà in positivo la sfera affettiva.

Acquario: la meta della concretizzazione dei sogni amorosi si avvicina sempre più, ma spetta a voi consolidare il tutto con efficienza e grande forza d'animo. Forse alcune vicende familiari avevano distolto la mente dai sogni amorosi, adesso è giunto il momento di recuperare il tempo perduto.

Pesci: alcuni pianeti molto volitivi rendono le sensazioni molto ambiziose, tanto che sarete molto selettivi in amore. Un po' prepotenti, attenzione a moderare alcuni istinti sprigionati da Marte e Luna in opposizione, investendo maggiore dolcezza nei nuovi incontri sentimentali.