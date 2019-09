Durante la giornata di lunedì 30 settembre, i nativi Ariete saranno in vena di fare nuovi progetti in compagnia della loro dolce metà, mentre Gemelli preferirà uscire e godersi una magnifica serata con gli amici o con il partner. Cancro avrà la sensazione che qualcosa gli stia sfuggendo di mano, mentre Bilancia farebbe meglio ad essere meno permaloso all'interno della propria relazione di coppia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 30 settembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 30 settembre 2019 segno per segno

Ariete: sarete più inclini a fare nuovi progetti in compagnia della vostra anima gemella per il vostro futuro di coppia.

Saranno maggiormente favorite le coppie nate da poco. Per quanto riguarda i single, nonostante ultimamente la vostra ricerca della felicità non ha avuto successo, presto arriveranno buone notizie. Sul posto di lavoro, darete vita a strategie vincenti che vi permetteranno di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8,5

Toro: sarete spinti dalla passione e dall'amore che provate per la vostra dolce metà durante la giornata di lunedì.

Ciò vi aiuterà a solidificare il vostro rapporto, evitando litigi e incomprensioni. La comunicazione sarà l'elemento chiave. I single dovranno pazientare ancora un po’ prima di buttarsi in una nuova storia d'amore. Astri a vostro favore in ambito lavorativo, dove riuscirete a piazzare senza troppa fatica un successo dietro l'altro. Voto - 9

Gemelli: avrete voglia di uscire con i vostri amici oppure con il partner, per distrarvi dal lavoro e da tutti gli impegni giornalieri.

Venere nel vostro segno aiuterà voi single nella vostra ricerca all'amore. Sul posto di lavoro dovrete prendere delle scelte decisive, che potrebbero portare delle novità interessanti. Ciò nonostante fate attenzione a dei colleghi un po’ troppo permalosi. Voto - 8

Cancro: avrete la strana sensazione che qualcosa vi stia per sfuggire di mano in ambito familiare, e avrete bisogno dell'aiuto del vostro partner per risolvere la questione.

I single saranno in attesa di nuovi incontri, e potrebbero aspettarsi una bella sorpresa. Marte vi preparerà a dei cambiamenti sul posto di lavoro, anche se non saranno molto apprezzati. Voto - 7

Leone: le relazioni stabili potranno raggiungere un nuovo traguardo durante la giornata di lunedì. Questo segnerà l'inizio di un'intesa di coppia particolarmente alta, basata sull'amore e sulla passione. Buone notizie per quanto riguarda i single, che riusciranno a ritrovare la spensieratezza perduta.

In ambito lavorativo preferirete intraprendere un nuovo percorso che vi permetterà di fare nuove esperienze. Voto - 8,5

Vergine: sarete particolarmente in sintonia, soprattutto per le coppie nate da poco. I single saranno alla ricerca di flirt e nuove avventure da vivere fino alla fine. In ambito lavorativo prenderete delle decisioni per la vostra carriera professionale, apportando se necessario dei cambiamenti.

Voto - 7,5

Bilancia: fareste meglio ad essere meno permalosi per non rovinare l'affiatamento di coppia con il partner. I single dovranno evitare di essere dubbiosi con una nuova conoscenza. Potrebbe esserci un imprevisto per quanto riguarda il lavoro, ma riuscirete a cavarvela senza troppe difficoltà. Voto - 6,5

Scorpione: approfittate di questa giornata per chiarire alcune questioni rimaste in sospeso con il partner. Se dimostrerete il vostro affetto, riuscirete a farcela. I single saranno travolti da un'ondata di emozioni e potrebbero avere un ritorno di fiamma. Sul posto di lavoro dovrete riorganizzarvi, dovrete cercare di capire quali siano davvero i vostri obiettivi, senza perdervi in ulteriori indugi. Voto - 7,5

Sagittario: se volete cercare di risolvere una situazione scomoda con il partner, dovrete cercare di assecondare la vostra anima gemella, ma senza lasciar intendere che non v'importi nulla. Per quanto riguarda i single, se volete fare breccia nel cuore del vostro potenziale partner, dovrete rompere un legame con il passato. Sul posto di lavoro andrete nuovamente d'accordo con i colleghi, raggiungendo risultati positivi e forse una nuova collaborazione. Voto - 7,5

Capricorno: sarete particolarmente tentati dal partner durante la giornata di lunedì e resistere sarà davvero difficile. I single avranno voglia di incontrare gente nuova e ci metteranno tutto il loro impegno. Sul fronte lavorativo farete degli investimenti che in futuro vi garantiranno delle entrate extra. Voto - 8

Acquario: le coppie che stanno attraversando un periodo di crisi potrebbero riuscire a chiarirsi e trovare una via di uscita. Cercate di non essere gelosi. I single saranno pronti a vivere nuove emozioni, ma non sarà facile trovare qualcuno con cui condividere tali sentimenti. Al lavoro non abbiate paura di affrontare carichi pesanti, fate solo attenzione alla vostra salute. Voto - 7,5

Pesci: ci sarà una forte sintonia di coppia che vi permetterà di vivere forti emozioni in compagnia del partner. Per i single ci saranno buone possibilità di trovare l'amore. In ambito lavorativo ci saranno delle nuove collaborazioni con dei colleghi un po’ indulgenti. Voto - 7,5