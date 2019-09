Nella giornata di mercoledì 16 ottobre ci sarà molta carica e creatività da utilizzare sul posto di lavoro, in particolare per i nativi del segno dell'Ariete, della Vergine e del Toro. L'Acquario, la Bilancia e lo Scorpione invece avranno bisogno di distrarsi, di uscire con gli amici e di fare qualcosa di diverso dal solito. Il lavoro sarà ottimale per i nativi del segno del Leone, mentre si prevedono dei malesseri in ambiti diversi per i nativi dei segni del Cancro e dei Pesci.

Di seguito, le previsioni, segno per segno, della giornata del 16 ottobre.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sarete delle macchine da guerra sul fronte lavorativo, tanto che molti colleghi sul posto di lavoro si stupiranno delle vostre energie rinnovate. Ottima anche la creatività, avrete ritrovato la vostra dimensione.

Toro: ancora molto indaffarati, potreste non avere il tempo nemmeno per pensare. Il lavoro vi starà assorbendo al punto da non avere molta voglia di fare uscite con gli amici o altri svaghi vari.

Gemelli: qualche malessere di fondo sarà un ostacolo a qualche progetto in corso. Quindi sarà bene delegare alcune faccende a qualcuno di fidato e prendervi un attimo di tregua, da trascorrere con i vostri affetti.

Cancro: dovrete necessariamente dare dei chiarimenti al partner circa la vostra situazione sentimentale, ma prima dovrete comprendere cosa volete realmente. Riflettere in solitudine vi potrebbe aiutare.

Leone: i vostri progetti lavorativi potrebbero dare l'avvio ad un avanzamento di carriera, mentre per chi è ancora alla ricerca di un impiego ci saranno ottime possibilità di avere un lavoro redditizio e che vi migliori la vita.

Vergine: rendimento lavorativo ottimo al mattino, mentre sfortunatamente calerà un po' la sera, quando avvertirete la stanchezza farla da padrone e un lieve malessere fisico che sarà “sanato” dalle coccole del partner.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: avrete modo di fare qualcosa che dia slancio alla vostra situazione lavorativa, che vi faccia anche guadagnare leggermente di più rispetto al vostro guadagno attuale. Coinvolgere qualcuno eviterà la competitività.

Scorpione: uscite con amici. Per fare uno strappo alla regola, sarete i protagonisti di una serata all'insegna del divertimento, specialmente con quegli amici che sono più “datati”.

Attenzione ad eventuali problemi di stomaco.

Sagittario: farete una esperienza indimenticabile, magari leggermente al di fuori della vostra portata, ma che vi regalerà indiscutibilmente delle emozioni uniche. Condividetele con chi amate particolarmente.

Capricorno: qualche attenzione agli affetti da parte vostra non rovinerà la vostra reputazione. Quindi non preoccupatevi di dimostrarvi dolci anche con altre persone al di fuori della cerchia familiare.

Acquario: vi sarà essenziale fare una “capatina” in un luogo che vi farà ritornare nel passato, dandovi un senso di sicurezza personale. Fate anche del sano shopping, sarà un'ulteriore distrazione dalla vota quotidiana.

Pesci: scarichi. Il lavoro si rivelerà essere più faticoso del solito, ma vi sforzerete di essere comunque produttivi. Salute in calo, dovreste fare attenzione ai malesseri stagionali.