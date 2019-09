Nella giornata di giovedì 17 ottobre le amicizie saranno favorevoli ai nativi del segno dell'Acquario, in particolar modo quelle fresche, che non avranno niente a che vedere con le vicende passate che hanno causato nervosismi. Molto negligenti con gli affetti saranno i nativi del segno dei Pesci, mentre la Bilancia al contrario si dedicherà al lato sentimentale molto di più rispetto all'ultimo periodo.

Lavoro alle stelle per i nativi del segno dello Scorpione e del Leone, ma anche la Vergine imperterrita continuerà ad essere celere e produttiva.

Di seguito, le previsioni segno per segno della giornata del 17 ottobre.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: ancora sottotono, avrete comunque degli attimi di tregua in cui si farà largo la tenerezza da condividere con il partner, nonostante ci sia ancora qualche faccenda irrisolta fra di voi.

Toro: vi tirerete fuori da una situazione di affari non proprio tranquilla, e questo traguardo sarà elogiato da moltissime persone attorno a voi, colleghi compresi. Sarà bene progettare un piccolo strappo alla regola.

Gemelli: rilassati. Finalmente nella giornata di giovedì troverete quella distensione che avevate cercato a lungo all'inizio della settimana. Avrete anche modo di approfondire un rapporto a lungo bistrattato.

Cancro: ci saranno dei chiarimenti all'interno della coppia, che probabilmente metteranno in luce alcune questioni importanti, le quali verranno relegate a un secondo momento. Fate una cosa per volta.

Leone: ancora idee da sfruttare, che sia per voi o per il vostro capo. Avrete inoltre tutti i mezzi per poterle attuare, ma il consiglio sarà quello di concludere prima degli affari che altrimenti resterebbero aperti.

Vergine: qualcuno attorno a voi potrebbe avere intenzione di distogliervi dal vostro lavoro e dal conseguente guadagno, probabilmente a causa di una gelosia che voi non siete riusciti ad intercettare. Ma voi andrete avanti imperterriti sulla vostra strada.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: focus sugli affetti, avrete più la tendenza a prendervi cura dei membri della famiglia e a supportarli per alcune questioni importanti, anche di stampo economico.

Generosità al culmine in serata.

Scorpione: ancora molti successi e guadagni, e anche la situazione amorosa sarà in rialzo. Il partner sarà più affiatato, ma sarete anche voi quelli più inclini a cercare tenerezze. Eros in serata.

Sagittario: l'atteggiamento di un amico vi farà suonare un campanello d'allarme nella vostra testa. Si renderanno necessarie delle indagini, ma se vorrete troncare l'amicizia fatelo prima che vi sentiate ulteriormente coinvolti.

Capricorno: un viaggio vi distrarrà dalle faccende lavorative e ristabilirà il vostro equilibrio. Questo strappo alla regola sarà anche utile per mitigare lo stress accumulato in questi giorni.

Acquario: nervosi. Anche se avrete fatto in modo di far calare il vostro nervosismo, questo starà ancora permanendo nella vostra testa. Rilassatevi perché in queste ore avete la possibilità di fare nuove amicizie: sarete infatti affascinanti.

Pesci: qualcuno in campo affettivo potrebbe farvi notare delle mancanze di cui vi siete resi “colpevoli”, ma avrete comunque qualche asso vincente per far cambiare idea a chi si lamenterà con voi.