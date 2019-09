L'Oroscopo settimanale dal 16 fino al 22 settembre si prospetta ricco di dubbi per la Bilancia, mentre lo Scorpione riscoprirà la voglia d'amare. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: Venere in ottimo aspetto metterà in primo piano la vostra vita sentimentale. Chi ha chiuso da poco una relazione potrebbe adesso aver dei dubbi sulla propria scelta.

In ambito lavorativo ci sono alcune cose che non vi convincono parecchio e che state cercando di capire. Vorreste fare dei passi avanti, ma alcune situazioni sembrano bloccate da alcuni problemi di circostanza.

Toro: l'ambito amoroso della vostra vita non sarà al top. Se avete a che fare con una persona dal carattere peperino, potreste risentire di una certa tensione. Chi è single potrà vivere nuove avventure in totale leggerezza.

Non fate affidamento sulle promesse altrui, ma cercate di contare sempre sulle vostre forze.

Gemelli: la settimana da lunedì 16 a domenica 22 settembre sarà perfetta per chi vuole vivere delle relazioni senza però prendersi troppi impegni. Chi porta avanti una storia da troppo tempo, sembrerà non essere più soddisfatto della propria vita. Cercate di ravvivare il rapporto, magari con una sorpresa al partner.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Nella vita professionale potrebbe arrivare una bella proposta

Cancro: a livello amoroso gli astri promettono una certa serenità. Venere favorirà i nuovi incontri e la passione nella vita di coppia. Avrete diversi impegni da portare avanti, motivo per cui sarà necessario programmare il tutto nei minimi dettagli. Qualcuno potrebbe aver bisogno di cambiare aria, magari programmando un viaggio.

Leone: periodo di incertezza in amore, ma sarà necessario mantenere la calma e non dare sfogo alla propria rabbia.

Evitate di affrontare i problemi in questo periodo, ma rimandate a quando sarete più tranquilli e consapevoli delle vostre intenzioni. Chi ha un lavoro instabile potrebbe ricevere delle conferme. La stanchezza delle ultime settimane vi ha indebolito.

Vergine: nella settimana da lunedì 16 a domenica 22 settembre arriveranno giornate piacevoli. Alcuni flirt potrebbero finalmente sfociare in qualcosa di più. Sul lavoro dovrete cercare di essere maggiormente diplomatici e non innervosirvi se a qualcuno non piaceranno le vostre idee.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: tutte le negatività che avete vissuto nell'ultimo periodo scompariranno. Riuscirete ad essere maggiormente positivi, nonostante le incertezze non mancheranno. Ci saranno alcune spese economiche da affrontare per sistemare la casa. Sul lavoro potrete avanzare alcune richieste che vi balenano da tempo per la testa.

Scorpione: avete voglia di amare e di essere amati.

Alcune tensioni sentimentali si risolveranno al più presto. Per chi ha concluso da poco una relazione, non sarà il caso di intraprendere una nuova storia. Prendetevi un periodo di tempo da dedicare a voi stessi e alle vostre passioni.

Sagittario: chi ha una relazione da tempo potrebbe risentire di una certa monotonia di coppia nella settimana dal 16 al 22 settembre. Venere positiva vi porterà a fare dei grandi progetti sul lavoro. In questo periodo sarete pieni d'impegni, che gratificheranno le vostre giornate. La forma fisica sarà maggiormente prestante.

Capricorno: il periodo no che vi ha reso tristi negli ultimi tempi sarà definitivamente parte del passato. Per voi è tempo di decisioni importanti. Nella vita di coppia sarete pronti a fare dei passi avanti, magari con un matrimonio o il desiderio di un figlio.

Acquario: i pianeti saranno dalla vostra parte, non vi regaleranno quella sicurezza di cui avevate bisogno. Qualche piccolo diverbio con il partner potrebbe allarmarvi, ma questa sarà solo una fase passeggera. Sarete costretti a fare una scelta sul lavoro, ma dovrete riflettere bene prima di farlo. Attenzione a non mettervi contro i colleghi, che potrebbero rendervi la vita difficile.

Pesci: la vostra situazione astrologica sarà ottimale in questa settimana dal 16 al 22 settembre. Le relazioni più fragili potrebbe essere chiuse, mentre quelle più forti saranno rafforzate. Il lavoro promette al meglio e questo gioverà a vostro favore, dato che nell'ultimo periodo la situazione economica non è stata delle migliori.