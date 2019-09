L'Oroscopo dell'amore di coppia di lunedì annuncia l'entrata di Venere e Marte in Bilancia. L'astro dell'amore in congiunzione con quello dell'intelletto elargisce grazia e fascino non solo a Bilancia ma anche a Sagittario, Leone, Gemelli e Acquario. Un nuovo modo di amare si affaccia all'orizzonte sentimentale di ciascun simbolo zodiacale e alcune relazioni fortunate potrebbero essere coronate dal matrimonio. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo dell'amore di lunedì

Ariete: Luna nel segno illumina l'amore con i suoi raggi luminosi ed emotivi. Sensibili ma anche molto passionali, acquisterete una nuova consapevolezza che spingerà a compiere imprese pazze per la persona amata.

Toro: Urano, il pianeta degli imprevisti, viene influenzato dalla vicinanza della Luna che potrebbe rendervi impulsivi al punto di partire a razzo nelle situazioni di coppia, senza tanti ripensamenti e senza ponderare i pro e i contro.

Gemelli: Venere e Mercurio dal domicilio astrologico della Bilancia sprigionano nuove percezioni amorose, ecco perché potreste dichiarare l'amore che provate in modo più chiaro e plateale, anche aprendovi a un approfondimento della relazione molto ragionata.

Cancro: luci e ombre si alternano nell'amore di coppia e sono proiezioni di una Venere e di un Mercurio in aspetto di quadratura che rende i sentimenti indecisi.

L'amore potrebbe diventare troppo ragionato ma attenzione a non chiudervi in un silenzio penalizzante per la relazione.

Leone: un forte coinvolgimento emotivo è il risultato di una Venere in casa settima che apre la mente all'amore. Ecco perché vi accorgerete di essere più coscienti delle sensazioni che provate, avviando una comprensione reciproca molto felice per il rapporto di coppia.

Vergine: Mercurio e l'astro dell'amore abbandonano il segno trasferendosi in Bilancia, ma lasciano una scia amorosa da seguire con devozione. Una nuova riflessione rende l'amore più intuitivo: l'astro dedicato agli affetti insegnerà ad amare in modo più istintivo e meno ragionato.

Previsioni astrologiche romantiche

Bilancia: Venere entra in Bilancia e rende l'amore armonioso. L'astro che si occupa degli affetti in questo segno si premunisce di una grazia sottile che odia le azioni impulsive. Come veri e propri innamorati dell'amore, la relazione assume un aspetto importante e se non è ancora legalizzata verrà coronata da un matrimonio.

Scorpione: Urano in opposizione ribalta alcune situazioni familiari che potrebbero creare tensione e influenzare anche l'amore.

In compenso, Venere e l'astro mercuriano risultano dei potenti alleati per garantire un benessere totale.

Sagittario: alcuni astri sono favorevoli all'amore e rendono l'intesa di coppia molto coinvolgente. Anche Luna dal cielo astrologico dell'Ariete, potenzia la personalità anche se tenderete a fuggire dalle responsabilità di coppia.

Capricorno: non date eccessiva importanza a ciò che pensano gli altri poiché potrebbero influenzarvi negativamente, spingendovi a compromettere il rapporto solo a causa di false dicerie.

Forse pretendete la perfezione dal partner, quando invece dovreste accettare la persona amata.

Acquario: finalmente Venere prende una posizione favorevole dalla casa astrologica undicesima e lambisce con i suoi influssi amorevoli. Molto raffinati e socievoli, approfondirete con slancio la relazione a due aprendovi all'amore in modo più consapevole.

Pesci: Luna nel vicino Ariete è piena di buoni propositi. Riuscirete ad armonizzare la relazione di coppia con la vostra dolcezza e un tocco giocoso che non guastano mai.