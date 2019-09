Nuova settimana al via per i segni dello zodiaco, la terza del mese di settembre. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 16 settembre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Cancro vivere tensioni in amore. Per il Sagittario bene questo periodo per il Lavoro. Nel dettaglio le previsioni e l'oroscopo dei segni con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa giornata.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in amore non c'è più la Luna opposta, tuttavia se ci sono due storie bisogna fare chiarezza. A livello lavorativo Saturno è nervoso, ecco perché bisogna stare attenti alle decisioni da prendere.

Toro: per i sentimenti Luna che torna attiva e lo sarà ancora di più domani. Nel lavoro, se pensate che una situazione sia chiusa, adesso si potrebbe riaprire.

Gemelli: a livello amoroso giornata interessante, valida anche per gli incontri. Nel lavoro non è escluso che arrivi una proposta ma è probabile che ci sia un problema di soldi.

Cancro: per i sentimenti situazione di grande tensione, ci sono perplessità. A livello lavorativo le situazioni che nascono oggi sono decisamente da valutare con attenzione. Energia per il fisico.

Leone: a livello amoroso Luna in ottimo aspetto insieme a Giove, grande carica vitale. Nel lavoro periodo di grande recupero. L'ultima parte di settembre può darvi soddisfazioni.

Vergine: per i sentimenti dovrete trovare un po' di tranquillità anche a livello personale. Nel lavoro si annuncia un momento di stress, tuttavia il futuro è favorevole.

Astrologia del 16 settembre su amore, lavoro e salute: da Bilancia a Pesci

Bilancia: a livello sentimentale Venere si trova nel vostro segno zodiacale. Non è un momento di forza ma certamente i nuovi incontri sono favoriti. A livello lavorativo qualcuno si è sentito messo fuori da una certa situazione.

Scorpione: in amore momento importante per le coppie che vogliono fare una scelta. Nel lavoro siate pazienti anche se fate qualcosa che non vi piace.

Meglio risparmiare qualcosa a livello economico.

Sagittario: a livello amoroso lunedì interessante, se avete chiuso una storia ora non dovete pensarci più. A livello lavorativo con queste stelle progetti importanti da portare avanti, tutto sembra più semplice.

Capricorno: in amore situazione che non è compromettente ma forse è il caso di mantenere sotto controllo le emozioni negative. Nel lavoro è un momento stancante, forse anche polemico.

Acquario: a livello amoroso situazioni e momenti di tensione devono essere gestite con attenzione. Buone soddisfazioni nel lavoro in questo periodo.

Pesci: a livello amoroso Luna favorevole da domani, è arrivato il momento di vincere una piccola sfida. Nel lavoro spese da tenere sotto controllo. Attenzione ai pensieri di troppo.