L'Oroscopo dell'amore di coppia di venerdì apre i confini ai sentimenti e approfondisce le esperienze amorose, studiando i transiti planetari favorevoli. Una nuova sicurezza pervade Ariete, Vergine, Cancro, Bilancia, Scorpione e Capricorno, grazie ad alcune configurazioni astrali spettacolari. L'intesa di coppia sarà raggiunta con maggiore facilità approfondendo le previsioni astrologiche seguenti, benefiche anche per gli altri simboli zodiacali.

L'oroscopo di venerdì

Ariete: Mercurio orienta i pensieri in modo sorprendente, vivrete la storia amorosa accantonando ansie e paure. Saranno favoriti anche i viaggi a due, quindi che ne dite di regalare all'amore di coppia qualche altro giorno di romantico svago?

Toro: lo scopo di Urano è quello di rivoluzionare il presente e apportare alcuni cambiamenti, scatenando sensazioni mai conosciute prima.

Insieme a Luna, potrebbero nascere dei riflessi emotivi meravigliosi e sorprendenti.

Gemelli: diffidenti e scettici nei confronti delle emozioni che provate, cercherete nuovi escamotage per evadere. Luna influisce negativamente dalla Vergine e quasi sfida a scrollarvi di dosso un'eccessiva riservatezza e pignoleria che rendono la relazione inibita.

Cancro: sentirete un grande affetto nei confronti del partner e di amorosa devozione.

Logica e sentimento si fondono così intensamente da sprigionare sensazioni uniche, vi perderete nell'amore di coppia, allontanando ansie e paure.

Leone: Mercurio passa nel domicilio astrale adiacente ma una spiccata intuizione e un'ottima capacità intellettiva rimangono vive nel rapporto di coppia. Approfittate sempre della vicinanza di Venere e Sole che garantiscono un amore romantico.

Vergine: Luna entra nel segno e garantisce prudenza, abilità e riservatezza nei confronti dell'amore.

Insieme a Venere, l'astro d'argento sprigiona sensazioni romantiche e di grande devozione al partner. Basate la storia anche sulle sensazioni passate, sono un bagaglio utile per concretizzare il presente e aprirvi al futuro.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: avete voglia di interagire con il partner, di muovervi e vivere ogni attimo in modo intenso. Allora organizzate una splendida gita romantica o un'uscita particolare, stupendo la persona amata con effetti speciali.

Scorpione: la splendida combinazione planetaria di Venere e Luna beneficia anche voi e promette bene in ambito amoroso. Una gran precisione mette ordine nei pensieri e nei sentimenti, aprendo nuovi orizzonti profondi e più consapevoli, tutti da vivere in due.

Sagittario: un atteggiamento molto "sopra le righe" potrebbe urtare il partner, quindi cercate di contenere questa esuberanza sprigionata da Giove e Luna in quadratura.

Potrete apparire troppo presuntuosi anche se questo atteggiamento è dovuto a un'eccessiva fiducia nelle proprie capacità.

Capricorno: l'influenza dell'astro d'argento dalla Vergine si fa sentire e una profondità d'animo farà vivere gli affetti in modo più armonico. La relazione assumerà un contenuto emotivo più marcato, utile per concretizzare insieme e attuare i progetti desiderati.

Acquario: le polemiche in coppia ormai sono all'ordine del giorno ma cercate di trovare un punto d'incontro benefico per entrambi. In questo modo riuscirete ad abbattere alcune barriere che intralciano l'amore di coppia.

Pesci: evitate di riversare le paure nella storia amorosa. Luna in opposizione a Nettuno rende l'amore molto emotivo e suscettibile di umori altalenanti. Siete alla ricerca di una fusione completa con il partner che per adesso non è ancora avvenuta.