L'Oroscopo dell'amore per i single di mercoledì è ricco di sorprese, garantite da un Mercurio brillante ed energico in Bilancia. Le novità giungeranno a rasserenare il cielo amoroso non solo di Bilancia, ma anche di Acquario, Gemelli, Leone e Sagittario. Nuove storie sono lì che non aspettano altro che di prendere il volo, grazie a una spinta energica che solo le previsioni astrali segno per segno possono regalare.

Voglia di tenerezza nell'oroscopo dell'amore

Ariete: alcune incomprensioni sembrano rannuvolare la sfera affettiva, forse a causa di un'opposizione venusiana che si va a sommare anche a una mercuriana e solare. Non è il momento per intraprendere nuove storie, piuttosto ricaricate le energie attendendo transiti planetari migliori.

Toro: molto determinati, non indietreggerete davanti a nessuna avversità pur di concretizzare i sogni amorosi.

Alcune intuizioni saranno garantite da Urano nel segno che potrebbe sprigionare anche imprevedibili colpi di fulmine, rendendo alcune situazioni molto originali e sensibili.

Gemelli: orgogliosi e generosi, sentirete forte un influsso lunare che rende alquanto permalosi, forse a causa del fatto di voler concentrare sempre l'attenzione su di voi. Da veri leader organizzerete degli eventi mondani, cercando di tenere sotto controllo una persona a voi speciale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cancro: adotterete la tecnica del flirt per corteggiare una persona che vi ha rapito il cuore. Molto simpatici, non passerete di certo inosservati e le probabilità di colpire nel segno saranno molteplici.

Leone: un forte desiderio di affermarvi in campo amoroso viene sprigionato dal transito di una Luna ambiziosa che rende molto affascinanti e amati. Avete bisogno di stare al centro dell'attenzione per sentirvi ammirati e vincere così le proprie insicurezze.

Attenzione però a non tenere troppo sotto controllo le emozioni a causa di un eccessivo narcisismo.

Vergine: un certo equilibrio tra azione e pensieri sarà favorevole per andare incontro all'amore con energia e dinamismo. Molto pratici, riuscirete a captare alcuni influssi amorosi, complice anche sarà la vicinanza di pianeti veloci in Bilancia molto favorevoli per l'amore.

Previsioni astrali promettenti dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Mercurio nel segno insieme a Venere e Sole garantiscono vitalità e amore.

Nuove sorprese si affacciano all'orizzonte e sono tutte da cogliere al volo. Un ritrovato benessere potrebbe essere garantito da una persona a voi cara che state corteggiando e per la quale lotterete, superando alcune avversità con successo.

Scorpione: siete alla ricerca di un amore stabile e desiderate che una storia che sta nascendo proprio ora si avvii nel migliore dei modi. Un Sole armonico con Venere e Mercurio dalla Bilancia veglierà sulla felicità sentimentale, garantendo successi amorosi.

Sagittario: splendenti grazie agli influssi positivi di Giove, potrete contare su una nuova stabilità emotiva garantita da Saturno in Capricorno che farà assaporare ogni attimo amoroso con una nuova profondità d'animo.

Capricorno: Mercurio in quadratura quasi sfida i sentimenti, provocando degli imprevisti che non fanno volare l'amore come vorreste. Plutone cercherà di farvi adoperare la ragione, tenendo a bada alcune sensazioni troppo sconclusionate. Prendetevi tutto il tempo che volete quindi poiché da queste scelte dipenderà il vostro futuro amoroso.

Acquario: Luna in opposizione rende gli affetti troppo "su di giri" e potreste essere attratti da svariate persone in modo simultaneo. Alcuni eventi fastidiosi si susseguono a ripetizione, ma forse dovreste concentrare le energie potenziando un equilibrio psicofisico, prima di aprirvi ai nuovi amori.

Pesci: buone notizie stanno per giungere nella casa astrologica dei sognatori. Incomprensioni e sensazioni negative scivoleranno via come per magia, e potrete aprirvi con maggiore tenerezza ai nuovi amori. Il fascino è in aumento quindi puntate tutto su uno sguardo ammaliatore.