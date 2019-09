L'Oroscopo del giorno 26 settembre 2019 è pronto a dare una marcia in più al prossimo giovedì in calendario. Ansiosi di scoprire come saranno le stelle per il vostro segno? Sotto controllo da parte dell'Astrologia in questa sede i soli simboli appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco. In questo caso parliamo esclusivamente dei soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

La posta in gioco come al solito, anche quest'oggi, interessa i settori della vita quotidiana legati all'amore e al lavoro. Per quanto riguarda il periodo interessante i simboli astrali valutati in questa sede, gli astri annunciano giorno ottimo per coloro appartenenti a Capricorno e Pesci, ambedue sottoscritti da cinque stelline super-fortunate. Invece, ad avere sicuramente più di qualche intoppo nel corso della giornata, sempre secondo quanto espresso nelle previsioni di giovedì 26 settembre, i nativi dell'Acquario, in questo caso preventivati in periodo con tre stelle relative ai frangenti 'sottotono'. Passiamo pure ai dettagli del caso.

Classifica stelline 26 settembre 2019

Un nuovo giovedì è alle porte: vediamo di dare una scala di valori ai sei segni rientranti nella seconda metà dello zodiaco, rapportando quest'ultimi con la qualità messa in conto alla giornata in esame. Ansiosi di scoprire in anteprima se il vostro segno rientri tra quelli con gli astri a favore? Bene, come già parzialmente anticipato in apertura, il responso rilasciato dalla classifica stelline interessante il giorno 26 settembre 2019 non lascia spazio a dubbi: questo giovedì a gongolare saranno di sicuro i nativi del Capricorno insieme a quelli dei Pesci.

Entrambi questi due segni avranno a disposizione la Luna in entrata nel periodo nel comparto della Vergine, senz'altro pronta a portare positività in campo sentimentale e non solo. Andiamo pure ai dettagli:

★★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★★: Bilancia, Scorpione, Sagittario;

★★★: Acquario.

Oroscopo giovedì 26 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Questa parte della settimana si prevede possa essere all’insegna delle normali attività con un giovedì preventivato in gran parte nella ordinaria positività.

L’amore sarà ballerino e vi lascerà spesso con addosso sprazzi di emozioni altalenanti: dovete attendere ancora qualche giorno per rendere stabili i sentimenti... Gli astri però non vi deluderanno, sappiatelo: presto il vostro rapporto migliorerà sensibilmente lasciando spazio a nuove possibilità sulle quali poggiare certezze durature. Single, il vostro bisogno di stabilità vi farà rinunciare alle opportunità di divertimento: vi diciamo subito che nel periodo ce ne saranno sicuramente tante...

Questo frangente non troppo favorevole lo potrete superare semplicemente lasciando che le cose seguano il loro corso: a tal proposito le previsioni del giorno invitato alla calma e al relax (se possibile). Nel lavoro, potrete contare sul vostro intuito cercando di andare avanti nella giusta direzione. Alcuni contatti si riveleranno promettenti.

Scorpione - Partirà abbastanza bene questo vostro giorno di mezza settimana, anche se potrebbe in alcuni casi dover sottostare a qualche inatteso stop.

Attraverso le piccole cose quotidiane, anche le più insignificanti purché interessanti e positive per i vostri interessi, riuscirete a riappropriarvi di quella sicurezza che mancava da un pezzo. In amore, rinsalderete l’intesa che in questi giorni non è stata proprio al top: finalmente in serata tornerete a dialogare col partner senza alcun problema. Single, sarete particolarmente rilassati e questo vi consentirà di andare d'accordo con tutti, sia in casa che fuori con amici e colleghi. Cercate pertanto di puntare tutto sul dialogo, siate disponibili all'ascolto tenendo in considerazione tutto quello che avranno da dirvi gli altri. In caso di critiche, accettatele pure senza borbottare come siete soliti fare. Nel lavoro, le situazioni da tenere sotto controllo saranno tante, ma i vostri interventi saranno efficaci e risolutivi. Dimostrerete di essere saggi e misurati nel gestire il vostro tempo.

Sagittario - Questa parte della settimana per tanti di voi del Sagittario inizierà non troppo bene, ma si riprenderà parzialmente strada facendo. Comunque, non c'è da aspettarsi chissà che da un eventuale cambio di rotta, anche perché il periodo sempre dentro i margini delle solite quattro stelle resterà, onde per cui state rilassati e non agitatevi. In amore, le stelle movimenteranno il settore dei sentimenti soprattutto per le coppie con problemi aperti in corso: si preannunciano assestamenti affettivi e maggiore vivacità, non sempre del tutto indolori purtroppo. Single, la vostra capacità di adattamento ai cambiamenti della vita vi porterà fortuna, ovviamente se sarete lesti a giocare qualcuna delle vostre carte migliori. Farete quindi bene a mantenere la mente aperta verso le diverse scelte che vi si offriranno. Nel lavoro invece, alcuni importanti cambiamenti vi porteranno a concentrarvi sui vostri progetti futuri. Valutateli senza essere influenzati da nessuno per poi decidere il da farsi.

Astrologia del giorno 26 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - In arrivo un gran giovedì per voi del Capricorno. Sicuramente perfetta in diversi ambiti, la giornata si presume possa essere quasi tutta all'insegna della positività e della buona fortuna. In generale, il periodo risulterà brillante e piacevole, in primis nei rapporti interpersonali con risvolti efficaci anche nelle amicizie e nel contesto familiare. In quest'ultimo ambito, gli astri vi riserveranno perfino qualche interessante sorpresina (ovviamente non a tutti). Le predizioni di giovedì per ciò che concerne l'amore, indicano che finalmente potrete staccare la spina dalle troppe incombenze per passare più tempo con la persona amata. Sarà sicuramente il vostro momento fortunato perché c'è già chi è pronto a viziarvi facendovi trascorrere dei momenti piacevoli e molto intensi. Single, vitalità e serenità non vi mancheranno: sarete infatti molto positivi con tutti e con il vostro fascino sarete al centro dell'attenzione. Nel lavoro, la Luna vi renderà molto creativi e potreste sorprendere qualcuno con le vostre proposte. Altri invece potrebbero darvi una mano nel risolvere delle situazioni importanti.

Acquario - Giovedì non andrà troppo bene per voi dell'Acquario, questo è quasi sicuro. Diciamo che questa parte della settimana è già pronta a subire turbolenze astrali certamente negative da parte delle stelle. In questo caso l'Astrologia applicata al vostro segno senz'altro è improntata a dare una valutazione poco positiva al periodo in arrivo. In campo sentimentale, i rapporti attraversano un momento di confusione, questo è assodato: non lasciatevi comunque abbattere, perché le cose miglioreranno rapidamente, prima di quanto possiate immaginare. Single, dopo l'intensa prima parte della settimana che avete vissuto nel modo che solo voi sapete, sarete giù di tono e non avrete voglia di fare niente. La causa? In gran parte i movimenti planetari poco positivi nei confronti del segno. Rimanere sul divano di casa a guardare un film potrà essere per voi una valida soluzione per affrontare questa giornata, senza pensare a nulla. Nel lavoro invece, tante piccole questioni da sistemare meriteranno un po' d'attenzione. Non sbuffate e affrontatele con spirito costruttivo, sarà nel vostro interesse farlo. Anche per innalzare un grattacielo si comincia dalle fondamenta, che dovranno sempre essere solide e durature!

Pesci - Il prossimo giovedì, giorno analizzato in questo frangente, si presenterà ottimo sotto svariati aspetti. Il migliore, senz'altro, sarà sul lato parentale o delle amicizie strette. Per quelli con un invito a pranzo o cena, prendete nota: troppo cibo, condimenti e alcolici come pure le sfiziose 'bollicine', sono puro veleno sia per la linea che per lo stomaco, sappiatelo! Cambiando argomento, l'oroscopo del giorno 26 settembre riguardo l'amore indica che sarà una giornata vivace. In questi giorni state passando un buon periodo con la persona del cuore, pertanto potreste essere portati ad avere tanta voglia di intimità. Venere, parlando in generale, porterà senz'altro tanto buonumore nella vita di coppia e rinnovata passione. Se single invece, sarà una splendida giornata. Luna, Saturno e Plutone saranno dalla vostra parte: si alzerà il volume dell'umore ed i vostri desideri diventeranno sicuramente realtà. Nel lavoro, per chiudere, il vostro successo sarà a portata di mano. Sarete più imperturbabili che mai ed eventuali dubbi sulle vostre capacità scompariranno.