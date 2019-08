L'Oroscopo di domani lunedì 2 settembre 2019 svela la buona propensione da parte dell'Astrologia nei confronti di tre segni. Curiosi di conoscere chi avrà il pieno appoggio delle stelle ad inizio settimana? Ebbene, il primo giorno tra i sette prossimi a venire andrà a favore degli amici nativi del Toro. In tutto saranno tre i segni super-fortunati messi in conto al periodo. Oltre all'appena citato segno di Terra, ad avere un ottimo supporto da parte delle effemeridi quotidiane saranno Gemelli e Leone, entrambi valutati in giornata a cinque stelle.

Invece le previsioni zodiacali del 2 settembre non portano buone notizie a coloro nativi in Ariete, valutati in giornata 'sottotono'. A questo punto vediamo pure cosa ci riserveranno i settori della vita dedicati all'amore e lavoro come sempre in questa sede messi in relazione con Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Classifica stelline 2 settembre

Il prossimo lunedì risentirà senz'altro dell'ottima influenza sprigionata dalla presenza della Luna in Bilancia, presente nel comparto del simbolo di Aria da domenica 1 settembre.

Ansiosi di scoprire quali segni avranno beneficio da tale configurazione astrale? Come al solito, metro di misura usato nel giudicare la giornata risultano come al solito le effemeridi quotidiane messe in relazione con i singoli segni. Il grado di positività/negatività risultante, ovviamente espresso dalle stelline quotidiane, risulta essere la base sulla quale poggia la classifica stelline del giorno 2 settembre.

Scopriamo i dettagli:

Top del giorno : Toro;

: Toro; ★★★★★: Gemelli, Leone;

★★★★: Cancro, Vergine;

★★★: Ariete.

Oroscopo lunedì 2 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Il prossimo lunedì per voi Ariete si annuncia poco interessante e decisamente 'sottotono'. Le previsioni del giorno, visto che gli astri oggi non sono affatto disposti a concedere proroghe, invitano senz'altro alla calma. Secondo le stelle, per quanto riguarda l'amore, il periodo potrebbe andare incontro a molta indecisione.

In molte situazioni l'aria continuerà ad essere ancora abbastanza pesante: se siete stanchi o se vedete tutto nero nel rapporto, state calmi, passerà. Per coloro in coppia, il consiglio è quello di essere più dolci e sensibili ai richiami dell'amore, logicamente se vorrete (ri)conquistare la persona della vostra vita. Single, cercate di risolvere i vostri problemi da persone adulte, senza aspettare l’aiuto degli altri e senza incolpare nessuno di eventuali errori.

Nel lavoro, oggi le stelle non vi aiuteranno più di tanto. Evitate perciò di essere troppo aggressivi per non rischiare di perdere le occasioni migliori: mantenete la calma.

Toro 'top del giorno' - In arrivo un lunedì 2 settembre sotto la positiva guida spirituale della Luna in Bilancia. La giornata d'inizio settimana si preannuncia pertanto deliziosa soprattutto in amore. Sarà dunque un giorno tutto all'insegna della 'musa dei poeti'?

Si spera, intanto, per i molti di voi già uniti in coppia il periodo sarà incantevole, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Cercate di essere sereni e rilassati vivendo magari un periodo privo di conflitti o anche evitando semplici contrasti con il partner. Single, in questo primo giorno della settimana non vi annoierete di sicuro, potete esserne più che certi. Vi attendono avventure, novità, tira e molla e anche qualcos'altro da scoprire piano piano. Contate pure su un periodo incoraggiante. La sensualità sarà intensa e la volontà di rendere assolutamente coerente e duraturo il rapporto con la persona amata sarà davvero efficace. Nel lavoro avrete un'ispirazione elevata che vi permetterà (forse) di superare dubbi circa una mansione affidata tempo addietro. Sarete all'altezza?

Gemelli - Si prevede una splendida partenza della settimana, in special modo se nativi di prima e seconda decade. La Luna, alleata del segno, enfatizzerà anche una certa vostra accurata introspezione. In alcuni momenti del periodo vi sentirete beatamente concilianti, rilassati verso tutto e tutti. In amore il cielo ha deciso di premiarvi: finalmente riuscirete a passare un periodo sereno con chi amate. In coppia in campo si sta per sbloccare una situazione che vi sta particolarmente a cuore: se sarete fortunati le ansie vissute nei giorni scorsi saranno finalmente solo un pessimo ricordo. Single, oggi scoprirete che forse è arrivato il momento di un nuovo amore, tutto all'insegna della curiosità reciproca: che aspettate, buttatevi! Nel lavoro avrete la possibilità di adottare dei cambiamenti ma dovrete analizzare i vostri limiti. Per non fare dei passi avventati, mettendo in pericolo il vostro operato, agite con prudenza.

Le predizioni del giorno 2 settembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Una giornata decisamente informale, abbastanza buona da vivere ma a tratti un pochino impegnativa. In campo sentimentale, specie nelle relazioni affettive, potrebbe essere messa alla prova dei fatti la vostra pazienza. Le previsioni di lunedì prevedono infatti lieve turbolenze in amore. Non siate impulsivi e non abbiate fretta perché potrebbero maturare eventi che avranno l’incarico di mettere a dura prova la vostra pazienza. Single, scoprirete che forse è arrivato il momento per un nuovo grande amore: fate della curiosità (possibilmente reciproca) la vostra arma di seduzione. Nel lavoro non mancheranno le occasioni per soddisfare il vostro ego, certamente in grado di farvi primeggiare nell'ambito professionale non solo per le ottime idee, ma anche per l'immagine di voi che riuscirete a dare.

Leone - Questo lunedì si annuncia per voi del Leone davvero strepitoso e tutto potrebbe evolvere finalmente 'alla grande'. Tutto andrà esattamente come da voi sperato: trascorrerete questa giornata in armonia e serenità mettendo alle spalle le tensioni e le incomprensioni vissute non molto tempo fa. In amore, spettacolare l’intesa affettiva, se vivete un rapporto di coppia sereno e ben collaudato. Non mancheranno neanche interessanti opportunità d’incontro, oppure flirt a go-go per chi è single. Gran parte delle vostre stelle protettrici continuano a sussurrarvi nell'orecchio strategie amorose, ma voi non sembrate volerle ascoltare: gli astri del periodo, visti gli ultimi sviluppi in merito consigliano di porre rimedio a tal situazione. Nel lavoro, sarete socievoli e aperti come non mai. Quasi ogni tassello si sistemerà praticamente da solo nel giusto posto, come messo in preventivo nella vostra personale tabella di marcia.

Vergine - Il prossimo lunedì per voi della Vergine sarà in parte abbastanza stabile, a tratti anche un po' a rilento ma non necessariamente negativo. Per lo più il periodo, valutato nelle predizioni astrali giornaliere con le quattro stelle della routine, potrebbe portare discreti vantaggi in amore. L'oroscopo di domani 2 settembre consiglia appunto, in amore, di giocare tutte le eventuali buone carte a disposizione; dice il saggio: 'in guerra e in amore tutto è permesso!'. Single, vi accorgerete di aver fatto uno sgarro a voi stessi: per essere precisi, quello di non credere a sufficienza nelle vostre possibilità. Poiché non è mai tardi per rimediare, fate pace con il passato e iniziate a guardare con fiducia al futuro. Nel lavoro, per concludere, potreste vedere ovunque inesistenti complotti ai vostri danni. Provate a dare più fiducia alle persone, non ve ne pentirete! Visto che la tensione crescerà di ora in ora, cercate di trovare il tempo per svagarvi un po'.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.