L'Oroscopo dell'8 settembre è pronto a rivelare a cosa andranno incontro i dodici segni zodiacali nella giornata di domenica. I nativi della Bilancia devono fare i conti con dei cambiamenti mentre le persone del Capricorno desiderano essere indipendenti e cambiare lavoro. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche per questa giornata di domenica.

L'oroscopo dell'8 settembre da Ariete a Vergine

Ariete – Siete preoccupati per i soldi e per il lavoro.

Molti progetti ancora non sono ancora avviati e altri sono stati bloccati. Per forza di cose dovete iniziare a guardare il futuro con una prospettiva diversa. Anche in questa giornata ci sono discussioni in famiglia, soprattutto tra genitori e figli. Se c'è qualche problema sentimentale, dovete risolverlo subito.

Toro – Periodo in cui volete provare nuove esperienze. Da qualche mese, anche non volendo, alcuni di voi hanno dovuto cambiare stile di vita.

Ci sono state situazioni che vi hanno obbligato a fare alcune scelte azzardate. Ora dovete ritrovare serenità, equilibrio e, soprattutto, un nuovo amore. Le relazioni che nascono in questo mese di settembre sono importanti.

Gemelli – Dovete pensare alla vostra salute. Se siete stanchi, evitate di fare sforzi sovrumani. Approfittate di questa domenica per rilassarvi oppure potreste prendere una settimana di malattia.

In campo economico c'è sempre qualche problema da risolvere. Nulla da segnalare in campo sentimentale.

Cancro – Per chi ha lavorato sodo per tutto il mese di agosto, è arrivato il momento di concedersi un po' di relax. Il lavoro estivo ha messo un bel po' di pressione addosso, soprattutto per chi si è ritrovato a fare cose completamente nuove. Se non date spazio all'amore rischiate di esaurirvi. Questo mese di settembre può far nascere delle amicizie importanti.

Leone – Siete persone molto orgogliose. Spesso dite delle cose e poi vi pentite di averle dette. È molto difficile per voi tornare indietro e ammettere di aver esagerato con le parole. Nonostante ciò, dovreste chiedere scusa e mostrarvi pronti a una riconciliazione. I prossimi mesi sono importanti per coloro che hanno in mente alcuni progetti personali.

Vergine – Questa domenica 8 settembre vi porta molta agitazione.

Alcuni di voi potrebbero aver voglia di discutere. Se c'è una disputa d'amore o se credete che il partner non è d’accordo su ciò che dite, è meglio che non alimentiate le tensioni. La stanchezza si fa sentire, dovreste curare di più il fisico e mangiare cibi sani.

Previsioni di domenica 8 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia – Un forte desiderio di una nuova storia d'amore, sia con un partner nuovo o attuale, potrebbe rivelarsi travolgente.

Potreste essere tentati di fare tutto il necessario per raggiungere la persona amata. Non fatelo in questa giornata, potrebbe causare forti problemi. Andate a vedere un film oppure leggete un romanzo vivace. Dal punto di vista professionale ci sono dei cambiamenti che hanno influito sulla vostra stabilità economica.

Scorpione – Molti di voi in questa giornata riscoprono l’amore e si lasciano andare a qualche emozione in più. I mesi scorsi sono stati abbastanza difficili per i sentimenti, ma ora si può recuperare, anche in luoghi o città diverse. L’amore non ha confini.

Sagittario – È una domenica abbastanza nervosa e priva di vitalità. A fianco potreste avere una persona troppo 'vigorosa' che potrebbe farvi innervosire. Anche se vi piace avere una persona con una personalità spiccata, dovete sapere che il 'troppo storpia'. Giornata da tenere sotto controllo. State alla larga da situazioni che possono creare disagi e malumore.

Capricorno – Un improvviso desiderio d'indipendenza dal mondo del lavoro, dalla vita domestica o da una relazione che non funziona potrebbe sembrare irresistibile. Potreste avere idee esplosive per cambiare lavoro, trasferirvi o trovare un nuovo partner. Queste idee potrebbero realizzarsi, ma non è questo il giorno in cui prendere decisioni. Attendete qualche giorno e poi considerate di nuovo le vostre idee. In amore c'è uno strappo. I rapporti con persone ostinate sono destinati a finire o a essere rivisti.

Acquario – Domenica tranquilla per coloro che negli ultimi giorni hanno discusso o affrontato qualche problema. In campo economico, però, ci sono ancora molte preoccupazioni. Fate le cose con calma e cercate di farvi aiutare. In questa giornata potreste ricevere qualche messaggio da parte di una persona cara che vive lontano. Questa è una cosa bellissima, ma le frustrazioni che derivano dalla separazione potrebbero spingervi a fare un viaggio per andare a trovare questa persona. Potrebbe essere una buona idea, ma non fate false promesse. Pensateci un po' su.

Pesci – Giornata nervosa. Potreste facilmente andare in escandescenza. Dovreste chiarire le vostre posizioni, soprattutto se una persona non ha capito il vostro punto di vista e continua a infastidirvi. Qualcuno potrebbe avvicinarsi a voi, offrendo l'opportunità di aumentare le vostre entrate, il che potrebbe sembrare troppo bello per essere vero. Esaminate i fatti prima di dare il vostro responso. In amore, evitate le discussioni.