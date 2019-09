L'Oroscopo di sabato 21 settembre evidenzia che una giornata di agitazione per il Toro, mentre lo Scorpione avvertirà un calo fisico. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: giornata fortunata dal punto di vista sentimentale, avrete l'opportunità di risolvere alcune questioni importanti. In ambito lavorativo sarete costretti a "reinventarvi" perché al momento sembrano non esserci grandi prospettive.

Cercate di affrontare il tutto con tranquillità, ma allo stesso tempo con grande tenacia.

Toro: nervosismo e agitazione contraddistingueranno questo vostro periodo. Quando qualcosa non va per come avete programmato ve la prendete con voi stessi e siete troppo severi. Siete delle persone molto forti, ma ultimamente avete perso un po' di coraggio.

Gemelli: avrete l'opportunità di farvi valere sabato 21 settembre.

Se avete questioni in sospeso dovrete agire subito, prima che sia troppo tardi. Siete delle persone molto ambiziose, che si assumo molti impegni anche in contemporanea. Alcune responsabilità che vi siete assunti non sembreranno però più così tanto semplici da gestire.

Cancro: in ambito professionale ci saranno delle novità e delle opportunità da dover valutare. Alcuni momenti difficili potrebbero essere definitivamente archiviati.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Per voi si prospetta un fine settimana interessante che vi consentirà di recuperare. Con il partner potrete vivere delle emozioni molto intense.

Leone: potreste perdere la calma molto facilmente se vi circondate di persone molto polemiche. Dovrete cercare di frequentare persone positive, che sappiano mettervi a vostro agio e con le quali potreste creare nuovi progetti creativi ed interessanti.

Vergine: la giornata del 21 settembre vi vede sotto una condizione astrologica molto positiva.

Nel corso di questi ultimi mesi, i vostri punti di riferimento sono cambiati. Delle persone che un tempo erano molto importanti per voi potrebbero aver perso di valore a causa di un qualche disguido.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: esternamente tendete a dare un'immagine di voi stessi molto forte e sicura. Al momento però vi state ponendo molte domande. Alcuni di voi potrebbero scontrarsi con chi ha un pensiero diverso.

Sul lavoro ci sarà una forte condizione di stress, che potrebbe rendervi particolarmente irascibili. Per voi non è facile dimostrare le vostre debolezze e chiedere aiuto.

Scorpione: necessitate di un periodo di tempo tutto per voi, dedicato alla riflessione. La giornata potrebbe sembravi particolarmente tesa e difficile da gestire. In amore riuscirete a vivere emozioni molto più intense e ritroverete una perfetta sintonia con il partner.

Sagittario: avete bisogno di avere al vostro fianco una persona libera ed intraprendente. Sabato 21 settembre potrete lasciarvi andare a nuove conoscenze. Se avete una relazione con i Toro o i Capricorno, qualche ostacolo potrebbe crearsi.

Capricorno: per chi vuole mettere in mostra tutte le sue capacità, sarà un periodo top. Sarà importante rivolgere lo sguardo verso il futuro e cercare di trovare delle soluzioni migliori. Sul lavoro dovrete assumervi le vostre responsabilità ed evitare di procrastinare.

Acquario: avrete bisogno di prendervi del tempo per riflettere e capire se le scelte che avete fatto fino ad ora sono giuste o meno. Sarà necessario prendere delle decisioni importanti e rinunciare magari a qualcosa che non vi convince del tutto.

Pesci: da evitare assolutamente le persone negative, che possano mettervi di cattivo umore in questa giornata di sabato 21 settembre. State rivalutando alcune persone con cui avevate chiuso i rapporti in passato. In amore dovrete usare parecchia prudenza e non fare scelte troppo affrettate.