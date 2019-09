Durante il weekend che va dal 22 al 23 settembre, i nativi Ariete riusciranno a dare il meglio in ambito lavorativo, mentre Gemelli dovrà riuscire a tenere a bada la situazione familiare. Vergine sarà carico di energie, ma dovrà avere a che fare con situazioni lavorative piuttosto spinose, al contrario Capricorno sarà stanco. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana, dal 22 al 23 settembre 2019.

Previsioni oroscopo weekend 22-23 settembre 2019 segno per segno

Ariete: tornerete a dare il meglio sul posto di lavoro durante il fine settimana.

Al contrario, potreste avere qualche problema in ambito sentimentale, ma nulla di drammatico. Voto - 7,5

Toro: collaborerete con un collega per cercare di ottenere dei guadagni extra sul posto di lavoro. Ciò vi farà sentire più sereni, e vi farà venire voglia di iniziare subito nuovi progetti lavorativi. Voto - 8

Gemelli: avrete un sacco di impegni durante il fine settimana, soprattutto in ambito sentimentale e familiare.

Dovrete riuscire a tenere a bada la famiglia ed evitare le lamentele senza perdere la pazienza. Voto - 6,5

Cancro: amore in prima linea per i nativi del segno. Sarete particolarmente affettuosi con il partner, tanto da sfociare facilmente nella passione. Lavoro al top, grazie alla vostra creatività. Voto - 9

Leone: potrete finalmente rilassarvi e dedicarvi di più ai vostri hobby, nonché al partner, aumentando l'affiatamento di coppia.

L'ambito lavorativo dunque sarà piuttosto leggero e con pochi impegni. Voto - 8,5

Vergine: sarete carichi di energie da spendere sul posto di lavoro. Tornerete alla ribalta, riuscendo a piazzare un successo lavorativo dietro l'altro. Voto - 8

Bilancia: state sciupando tutte le vostre finanze e questo potrebbe crearvi qualche problema in ambito lavorativo, in quanto non potrete avviare dei nuovi progetti.

Relazione sentimentale al top. Voto - 7,5

Scorpione: umore in rialzo durante il weekend, male il lavoro. Ultimamente non state più riuscendo a raggiungere il successo sul posto di lavoro, e non avete idea di come uscire da questa situazione di stallo. Voto - 6

Sagittario: la vostra relazione di coppia procederà magnificamente. Potreste ricevere una piacevole sorpresa da parte del partner, facendo sì che l'affiatamento di coppia arrivi alle stelle.

Voto - 8,5

Capricorno: vi sentirete piuttosto stanchi. Avrete bisogno di una piccola pausa, lontano dalle persone che potrebbero disturbarvi, lontano dai colleghi. Voto - 6

Acquario: potreste avere qualche problema all'interno della vostra relazione di coppia durante il weekend. Il partner potrebbe lamentarsi della vostra assenza, per cui fareste meglio a risolvere la situazione. Voto - 6

Pesci: preferirete passare del tempo con i vostri amici in completa allegria, senza pensare ai vostri impegni.

Potrebbero insorgere degli imprevisti, ma nulla di cui preoccuparsi. Voto - 8