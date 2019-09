L'Oroscopo del giorno 12 settembre si prospetta ricco di cambiamenti per il Leone, mentre la Bilancia avrà un buon recupero. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in questa giornata potreste essere parecchio dubbiosi e indecisi. Nelle relazioni sarete alla ricerca di maggiori conferme. Sarete alla ricerca di consigli da parte della vostra famiglia o degli amici più cari.

Chi vive una relazione in lontananza nutrirà parecchi dubbi sul futuro della coppia.

Toro: alcuni di voi potrebbero decidere di voltare completamente pagina e chiudere i ponti con il passato. Se tempo fa non avete avuto il coraggio di cambiare, adesso potreste vivere una condizione di forte stress. Non rimandate ulteriormente, ma prendete definitivamente posizione sulle questioni che più vi stanno a cuore.

Gemelli: nella giornata di giovedì 12 settembre potrete concludere delle trattative molto importanti. Giove in transito sul vostro segno creerà le giuste occasioni per portare avanti dei progetti lavorativi di una certa importanza. Le relazioni sentimentali non saranno invece del tutto tranquille.

Cancro: Saturno a voi opposto vi farà sentire insoddisfatti. Avrete voglia di fare qualcosa di più creativo e stimolante per la vostra persona.

Per i sentimenti ci sarà invece un grande recupero, soprattutto per chi negli ultimi tempi ha avuto a che fare con una forte delusione.

Leone: per voi sarà il momento adatto per fare importanti cambiamenti e per portare avanti diversi progetti che erano rimasti bloccati. Siete delle persone molto forti e determinate. Fatevi scivolare addosso le critiche di chi è solo invidioso. In amore potrebbe esserci qualche conflitto, che dovrete affrontare con estrema razionalità.

Vergine: se avrete dei problemi nella giornata del 12 settembre, non rimandate ma cercate di affrontare tutto in maniera immediata. Determinate questioni devono essere chiarite subito, per evitare di avere problemi in futuro. Periodo top per chi ha voglia di nuovo conoscenze.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: buon recupero in arrivo. L'ultimo periodo non è stato molto produttivo, per via di alcuni rallentamenti e problematiche varie.

Siete delle persone molto puntigliose, ma non sempre questo gioca a vostro favore. Cercate di essere più rilassati, altrimenti gli scontri familiari saranno inevitabili.

Scorpione: il vostro è uno dei segni più passionali del momento. Riscoprirete nuove emozioni e vi sentirete gratificati in ambito lavorativo. Non accontentatevi, questo è il periodo adatto per spingere di più e ottenere maggiori successi.

Non trascurate la salute.

Sagittario: giovedì 12 settembre dovrete cercare di essere più tolleranti e più pazienti. Giove sul vostro segno vi regalerà una condizione molto interessante, che dovrete saper sfruttare al meglio. Avete voglia di modificare alcuni aspetti della vostra vita e proprio questo sarà il momento adatto per agire.

Capricorno: siete un segno molto impulsivo e precipitoso. Dovrete cercare di moderare questo aspetto del vostro carattere, perchè molto spesso avete dovuto far i conti con decisioni sbagliate prese in maniera troppo frettolosa. Cercate di capire bene le vostre esigenze e di agire poi di conseguenza.

Acquario: per voi questo non sarà un periodo molto fortunato. Nella vostra testa c'è molta confusione e dovrete cercare di essere maggiormente ottimisti. State portando avanti diversi progetti con molto entusiasmo, ma fino ad ora i risultati economici non sono quelli sperati.

Pesci: giovedì 12 settembre potreste essere alla ricerca di novità. Siete delle persone molto tenere, ma bisognose di ricevere i consensi altrui. I prossimi mesi saranno molto importanti per la realizzazione di nuovi progetti professionali. Nelle relazioni di coppia siete molto fedeli.