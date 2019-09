Luna in Bilancia nell'Oroscopo dell'amore di coppia di lunedì è ricco di novità e sensazioni quasi magiche. Nuove emozioni raffinate e coinvolgenti lambiscono le relazioni a due e anche Venere, Marte e Sole sono complici di un modo di amare che diventa più profondo e vitale. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno, benefiche per trovare nuovi equilibri nei rapporti sentimentali quotidiani.

Astri e oroscopo dell'amore di lunedì

Ariete: Luna in opposizione scombussola un po' l'amore di coppia e una certa confusione o indecisione lambisce le scelte. Cercate di attingere a maggiore diplomazia per approfondire sia i momenti belli che quelli brutti, in fondo l'amore è condivisione completa sia delle sensazioni piacevoli che di quelle più tese.

Toro: alcuni cambiamenti stimolanti e originali potrebbero essere determinanti per la relazione.

Urano in trigono con Sole amplia la mente e nuovi pensieri diventano fortunati per rendere la relazione più consapevole e intraprendente.

Gemelli: la vostra presenza diventa confortante in coppia e Luna garantisce una nuova percezione sensibile che sa come migliorare la relazione a due, con i gesti, le coccole, le parole pronunciate con una voce suadente e accogliente.

Cancro: una spiccata incertezza viene provocata da una quadratura lunare che si fa sentire e i dubbi pesano come un macigno nella relazione a due.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Alcune percezioni potenti cercano di filtrare le sensazioni passate per applicare le esperienze positive nel presente.

Leone: in amore cercherete di evidenziare soprattutto le doti positive del partner, apprezzando il senso estetico e l'eleganza. Cercherete il giusto equilibrio nella storia amorosa, attingendo a una fedeltà che sprigiona splendidi momenti di complicità.

Vergine: continuano gli splendidi aspetti di congiunzione planetaria nel segno che garantiscono amore e danno il via a meravigliose sensazioni. La ragione si miscela al sentimento e beneficerete di una spinta dinamica che farà apprezzare anche i più piccoli dettagli in coppia.

Previsioni astrologiche positive

Bilancia: molto aperti alla vita sociale, cercherete sicurezza nella relazione a due. Il bisogno di ritrovare voi stessi e mettere in primo piano le proprie esigenze è acuito da una Luna sensibile, ma non è detto che non cerchiate di rendere felice anche la persona amata.

Scorpione: Venere approfondisce l'amore dando peso anche ai pensieri oltre che ai fatti. La relazione amorosa acquista un coinvolgimento intellettivo che non ha eguali e vivrete l'amore di coppia in modo più armonioso e coinvolgente.

Sagittario: in coppia, rifiuterete di porvi alcune domande che rovinerebbero l'equilibrio amoroso. Metterete al primo posto le cose belle che accadono grazie a un Giove molto fortunato nel segno, ma Venere dal cielo astrologico della Vergine richiama a vivere in due sia le esperienze belle che quelle brutte.

Capricorno: attenzione a un atteggiamento troppo prepotente nei confronti dell'amore che spinge a vivere le sensazioni in modo troppo aggressivo.

Forse Luna in quadratura a Plutone sprigiona un modo di guardarsi in se stessi senza cadere vittima delle proprie emozioni.

Acquario: l'atmosfera tutto a un tratto diventa ottimista e molto complice. Sapete come rendere felice il partner ed escogiterete tutti gli espedienti che saltano in mente per sorprendere la persona amata. Luna darà la spinta intuitiva giusta, quella che approfondisce i sentimenti con maggiore delicatezza.

Pesci: alti e bassi amorosi rendono la situazione piuttosto altalenante ma un'angolatura astrale non molto positiva sarà utile per ricercare atteggiamenti più concilianti in coppia.