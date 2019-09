Lunedì 9 settembre 2019 la Luna, Plutone e Saturno si troveranno nell'orbita del Capricorno, mentre Marte, Mercurio, il Sole e Venere stazioneranno in Vergine. Giove permarrà il suo moto in Sagittario come Urano rimarrà nel segno del Toro. Il Nodo Lunare sarà in Cancro, nel frattempo Nettuno rimarrà stabile in Pesci.

Sul podio

1° posto Leone: nuovi amori. Una persona entrata da poco come semplice conoscenza nella vita dei nativi, potrebbe improvvisamente trasformarsi in una storia d'amore.

D'altro canto Venere tra poco in Bilancia garantirà per la solidità del legame.

2° posto Capricorno: ottime idee. La mente dei nati Capricorno avrà probabilmente a disposizione una fluidità di pensiero senza eguali che gli garantirà qualche ottima idea da attuare nell'immediato.

3° posto Toro: energici. Gli Astri forniranno un bottino energetico d'eccezione ai nati del segno che potranno e vorranno, a ragion veduta, indirizzare nei progetti in essere, specialmente se svolgono un lavoro alle dipendenze altrui.

I mezzani

4° posto Vergine: cose da fare. Tante, forse troppe le incombenze che i nativi dovrebbero portare a termine durante il primo giorno della settimana. Probabilmente non si tireranno indietro arrivando, però, a sera oltremodo stressati.

5° posto Gemelli: famiglia. Il focus del lunedì nativo sarà indirizzato, con tutta probabilità, verso una vicenda riguardante la famiglia d'origine dove sarà richiesto il loro immediato supporto.

6° posto Cancro: consuetudine. Lunedì che non garantirà probabilmente alcuna novità ai nati del segno. La routine regnerà sovrana e farebbero bene a dedicare parte del loro tempo a rilassarsi.

7° posto Acquario: prole. Qualche divergenza con i figli nel focolare domestico oggi sarà più che probabile. Sarà importante per i nativi trovare un accordo magari cedendo ad un compromesso.

8° posto Sagittario: amore ai raggi X.

La relazione amorosa in essere dei nativi, dopo i trascorsi altalenanti dei mesi estivi, avrebbe bisogno di essere revisionata. Quest'oggi la giornata sembra ideale per tale scopo.

9° posto Ariete: banderuole. Le loro opinioni in merito ad una faccenda lavorativa potrebbero mutare più volte lasciando di stucco gli increduli colleghi. Amore in secondo piano.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: silenziosi.

A causa della moltitudine nell'Elemento a loro avverso potrebbero non avere molta voglia di comunicare col mondo circostante. Eviteranno le discussioni come la peste bubbonica.

11° posto Bilancia: ambiguità. L'atteggiamento del partner in questo lunedì potrebbe far drizzare le antenne dei nativi che, sulle prime, resteranno ad osservare per poi, verso sera, chiedere spiegazioni in merito.

12° posto Pesci: nullafacenti.

La giornata settembrina dei nati Pesci potrebbe scivolare tra le mura casalinghe perché, con tutta probabilità, non avranno granché voglia di avere a che fare col mondo circostante.