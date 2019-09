Il mese di settembre è quasi giunto al termine, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno dell’Ariete durante il nuovo mese autunnale? Durante le prime settimane di ottobre le perplessità nate precedentemente all'interno della sfera sentimentale, continueranno. Non mancheranno momenti di disagio e nervosismo, che si ripercuoteranno anche sulla vostra salute psico-fisica, la stanchezza accumulata si farà sentire e qualcuno potrebbe accusare lievi disturbi fisici o malesseri stagionali.

È un momento positivo invece per quanto riguarda l’ambito lavorativo, si potranno infatti concludere trattative vantaggiose, anche se la sfera economica necessiterà di un occhio di riguardo. Di seguito l’Oroscopo di ottobre 2019 per il segno dell’Ariete, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche Ariete, ottobre 2019, amore, lavoro e salute

Amore: il mese precedente è stato molto faticoso per l’Ariete per quanto riguarda i sentimenti e i rapporti di coppia, dove non sono mancate discussioni e momenti sottotono.

L’inizio di ottobre vedrà trascinarsi le perplessità passate, non mancheranno momenti di forte agitazione, così come liti e discussioni. Motivo scatenate potrebbe essere un senso di incompletezza e una mancanza di fiducia che l’Ariete avverte nei propri confronti, il consiglio degli astri è quello di prendervi un po’ di tempo per voi stessi e mettere in chiaro le idee. Le giornate del 19 e del 20 ottobre potrebbero rivelarsi le più difficili del periodo a causa dell’opposizione di Marte, ma dal 21 inizierà per il segno un buon momento di recupero, la serenità tornerà nel rapporto con il partner, mentre i single potrebbero fare incontri interessanti.

Lavoro: ottobre 2019 sarà il mese ideale per concludere delle trattative o lanciare un progetto a cui si lavora da tempo, tuttavia la strada non sarà completamente spianata e non mancheranno gli ostacoli. Il fattore economico rappresenterà un problema per l’Ariete, che durante i mesi precedenti potrebbe aver gestito male le proprie finanze o si è scontrato con una spesa inaspettata, come un guasto.

Se non siete voi a gestire i vostri risparmi, ma lasciate questo compito ad un’altra persona, come un commercialista, fareste bene a controllare di persona, potrebbero infatti sorgere delle problematiche. Particolarmente faticose inoltre si riveleranno le giornate centrali del mese, potreste essere particolarmente di cattivo umore ed entrare in contrasto con colleghi e/o superiori, cercate di agire con diplomazia.

Salute: con Marte in opposizione ottobre si rivelerà abbastanza faticoso per l’Ariete, soprattutto per quanto riguarda la prima metà del mese. Potreste infatti avvertire un calo di energie, accusare dei fastidi fisici o risentire di banali malesseri stagionali. Gli astri consigliano dunque di evitare di sottoporsi a sforzi eccessivi e concedersi quanto più riposo possibile.