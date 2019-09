Durante la giornata di lunedì 23 settembre, i nativi Toro saranno influenzati da Venere e riusciranno a rafforzare la loro relazione di coppia, mentre per l'Ariete una discussione in ambito familiare potrebbe mettere di cattivo umore. Il Leone a causa di continui problemi in ambito familiare deciderà di prendere in mano la situazione, mentre la Bilancia si lascerà guidare dai sentimenti, dichiarandosi alla persona amata.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 23 settembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 23 settembre 2019 segno per segno

Ariete: potreste avere una discussione in ambito familiare che potrebbe mettervi di cattivo umore. Non chiudetevi in voi stessi e cercate il dialogo con il partner. I single avranno bisogno di più fiducia per riuscire a conquistare il cuore della persona amata.

Sul posto di lavoro darete il meglio di voi stessi, riuscendo a portare a termine la maggior parte delle vostre mansioni con determinazione. Voto - 7

Toro: Venere vi aiuterà a rafforzare la vostra relazione di coppia durante la giornata di lunedì. Sarete molto determinati e sentimentali e proporrete nuove attività interessanti da fare insieme. Coloro che sono alla ricerca dell'anima gemella saranno favoriti i nuovi incontri, ma sarete molto selettivi.

In ambito lavorativo sarete piuttosto ansiosi in quanto attendete i risultati di un progetto lavorativo importante. Voto - 7,5

Gemelli: fareste meglio a prestare maggiore attenzione alla vostra anima gemella. Se volete dimostrare di essere innamorati del vostro partner, dovrete sacrificare una buona parte del vostro tempo. I single saranno più impegnati a sognare che a cercare l'anima gemella. La vostra carriera professionale sta attraversando un periodo di stallo, ciò nonostante avete capito cosa non va.

Voto - 7,5

Cancro: potreste sentirvi piuttosto stanchi e confusi, con poca di voglia di alzarvi dal letto e fare qualcosa. Il partner cercherà di aiutarvi, ma voi lo respingerete. I single vivranno tanti momenti di spensieratezza. Sul posto di lavoro continuerete a fare ciò che più sapete fare, ma sapete che questa situazione non durerà per sempre. Voto - 6,5

Leone: alcuni problemi all'interno della vostra vita sentimentale vi costringeranno a prendere in mano la situazione per risolvere le cose.

Potreste essere piuttosto rigidi, ma ne sarà valsa la pena. Ci saranno inoltre tanti momenti di passione in compagnia del partner. La vostra situazione lavorativa è stabile. Non avete nulla da temere. Voto - 7,5

Vergine: sarete più inclini al dialogo con il partner. Volete risolvere un problema personale, e non c'è persona migliore al mondo che la vostra anima gemella. Dissipate ogni dubbio con parole sincere, ciò aiuterà ad aumentare l'affiatamento di coppia.

Sul posto di lavoro cercate di rafforzare il rapporto con i vostri colleghi in modo tale da proporre una collaborazione. Voto - 8

Bilancia: preferirete lasciarvi guidare dai sentimenti, single oppure no. L'intesa sarà molto alta per le relazioni di coppia stabili, mentre chi è single prenderà in mano la situazione e deciderà di dichiararsi alla persona amata. Al lavoro deciderete di iniziare dei nuovi progetti lavorativi, ciò nonostante fate attenzione a non lasciare indietro quelli vecchi. Voto - 8,5

Scorpione: i sentimenti saranno la vostra prima priorità durante la giornata di lunedì. Venere è nel vostro segno e sarete inondati d'amore da riversare interamente al partner oppure alla vostra famiglia. Se siete single ci saranno delle buone occasioni per iniziare una nuova storia d'amore con la persona giusta. In ambito lavorativo sarete attenti ai dettagli, non vi farete fregare da una proposta abbastanza strana. Voto - 9

Sagittario: la vostra relazione di coppa verrà messa a dura prova. Ciò nonostante voi supererete al meglio gli ostacoli che si presenteranno dinanzi a voi. In questo modo, l'affiatamento di coppia salirà molto e voi dimostrerete la vostra fedeltà al partner. Sul posto di lavoro sarete ottimisti e fiduciosi, nonostante non sia una giornata molto proficua. Voto - 7,5

Capricorno: l'ambito sentimentale non sarà favorito, tanto che potreste avere qualche incomprensione con il partner. Potreste iniziare a sentire un po’ di stanchezza considerate le precedenti giornate molto impegnative. Prendetevi un momento di riposo. Cercherete di usare il vostro intuito al lavoro per capire quale sia la strada giusta che vi porterà più guadagni. Voto - 6,5

Acquario: prenderete delle decisioni importanti senza il consenso del vostro partner. Sapete cosa state facendo e avrete le vostre buone ragioni. I single saranno attraenti e susciteranno empatia e forti emozioni. Ci saranno grandi cambiamenti sul posto di lavoro che vi spiazzeranno, quindi fate attenzione. Voto - 7

Pesci: sarete particolarmente sensibili ed emotivi per quanto riguarda l'ambito sentimentale. Fate uscire la vostra parte migliore e apritevi al dialogo con il partner. I single saranno piuttosto cauti, e staranno alla larga da possibili relazioni fallimentari. Svolgerete il vostro lavoro con molta serietà, e potreste prendere in considerazione l'idea di fare qualche cambiamento, nonché tanti nuovi progetti lavorativi. Voto - 8,5