L'Oroscopo di lunedì 23 settembre si prospetta non semplice per il Leone, mentre il Sagittario non esiterà a mettersi in gioco. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in questo periodo non mancherà l'opportunità di riscattarvi per alcuni fallimenti appartenenti al passato. Avrete modo di ottenere le vostre rivincite. Al momento avete le idee un po' confuse e non vi è chiara la strada da percorrere, soprattutto lavorativamente parlando.

Toro: l'umore non sarà al top per via di alcune polemiche che sono nate di recente in famiglia. In passato potreste aver fatto alcune rinunce che adesso starete rimpiangendo. Sono ormai mesi che state valutando diversi cambiamenti e novità. Potreste percorrere nuove strade e far fatica ad abituarvi ai nuovi equilibri.

Gemelli: lunedì 23 settembre potreste essere più passionali nelle relazioni di coppia.

Chi è single potrebbe essere invogliato a fare nuove conoscenze. Alcune situazioni passate potrebbero tornare alla luce, non portando nulla di buono nella vostra vita.

Cancro: siete delle persone molto legate al passato. Non amate cancellare ricordi e persone che hanno percorso con voi molte esperienze. Attenzione però che il passato non condizioni il vostro futuro. Liberatevi di alcune paure totalmente inutili e date più spazio alla positività.

Leone: periodo non del tutto semplice per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Dovrete portare molta pazienza, soprattutto in ambito lavorativo. Nei prossimi mesi riuscirete a sfruttare al meglio alcune opportunità che da tempo attendevate. Non affrettate le vostre decisioni, ma ponderate bene ogni vostra mossa prima di agire.

Vergine: le stelle favoriscono i nati sotto il vostro segno zodiacale nella giornata del 23 settembre.

Dovrete darvi da fare in ambito lavorativo: un contratto potrebbe stare per scadere e dovrete far di tutto affinché vi venga rinnovato. Potrete comunque contare su una condizione astrologica di forza.

Le previsioni per gli altri segni

Bilancia: siete delle persone molto disponibili e aperte nei confronti degli altri. Purtroppo però, non tutti ricambiano alla vostra stessa maniera. Alcuni atteggiamenti di persone a voi care potrebbero destabilizzarvi.

Nel lavoro, una forte competizione causerà parecchia tensione.

Scorpione: la vostra condizione astrologica è molto positiva, nonostante alcune piccole tensioni in famiglia. Qualcuno di voi potrebbe essere chiamato a prendere una posizione ben precisa riguardo ad un conflitto. Periodo molto interessante per l'amore e le relazioni nate da poco.

Sagittario: siete delle persone molto intraprendenti e in questo lunedì 23 settembre riuscirete ad essere ancora più forti del solito.

Vi piace mettervi in gioco e fare nuove esperienze. Non avete timore dei cambiamenti e questo vi regala una marcia in più, che non passa di certo inosservata a chi vi sta intorno.

Capricorno: previsto grande recupero per voi, anche se la stanchezza vi prenderà. Chi ha vissuto una crisi sentimentale ad agosto, adesso potrà riportare alla normalità ogni situazione. Avrete bisogno di fare chiarezza in amore e capire se la persona che avete al vostro fianco è quella giusta.

Acquario: purtroppo c'è parecchia agitazione in voi in questo periodo. Alcuni problemi fisici vi hanno costretto a rallentare negli impegni lavorativi. Alcuni malesseri possono essere in chiaro segno di un forte stress prolungatosi nel tempo. Non sottovalutate la cosa, ma agite di conseguenza.

Pesci: giornata molto interessante quella di lunedì 23 settembre. Chi è single potrebbe aver voglia di vivere un nuovo amore. Alcuni di voi hanno trovato la forza di andare avanti e concedersi una rivincita sul passato. Grazie a Giove favorevole potrebbe arrivare un grande successo personale.