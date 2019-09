L'Oroscopo della settimana dal 30 settembre al 6 ottobre si annuncia pieno di progetti per la Bilancia. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: sarete parecchio impegnati in questa settimana e dovrete cercare di organizzarvi al meglio. In ambito economico avrete un miglioramento. Chi trascorre molte ore in ufficio, dovrà ricercare un momento di relax.

Affinità di coppia al top.

Toro: chi sta vivendo un rapporto sentimentale altalenante si troverà a prendere una decisione. In ambito lavorativo potreste sentirvi molto affaticati. Cercate di rimanere concentrati nel portare avanti i vostri nuovi progetti. Qualche piccola situazione di stress in famiglia.

Gemelli: in amore è previsto un ottimo recupero in questa settimana dal 30 settembre al 6 ottobre.

Ci saranno diverse novità in arrivo. In ambito economico potrebbe sorgere qualche problema, ma nulla di eccessivamente grave. Avrete voglia di fare nuove conoscenze.

Cancro: se vi piace una persona avrete il modo di farvi avanti, soprattutto nel weekend. A livello professionale vi sentirete più spinti ad agire e ad essere produttivi. Curate la vostra alimentazione e la vostra salute, che spesso tendete a trascurare.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: potreste trovare parecchia difficoltà nei rapporti con i colleghi o con un vostro superiore. Il rapporto con il partner sarà invece più tranquillo: riscoprirete una certa complicità con la persona amata. Alcuni piccoli problemi di salute potrebbero presto alleviarsi.

Vergine: in molte situazioni la vostra timidezza vi impedisce di farvi avanti. In amore dovrete mettere da parte questo aspetto della vostra vita. In ambito economico si sono verificate diverse uscite e le entrate sono state ben poche. Dovrete cercare di saper controllare le spese superflue.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: avete bisogno di nuove emozioni e per far questo dovrete cercare di vivere alla giornata, senza troppe preoccupazioni. I progetti iniziati in questo periodo saranno molto fortunati e potranno avere un buon seguito. Evitate gli incontri con le persone che vi rendono nervose.

Scorpione: una nuova carica emotiva vi verrà portata da Venere. Le relazioni nate da poco sono favorite.

Periodo di forte stress lavorativo per via di troppi impegni. Evitate i battibecchi inutili e rimandate i confronti ai giorni successivi.

Sagittario: ultimamente vi siete chiusi in voi stessi. Giove a vostro favore nella settimana da lunedì 30 settembre e domenica 6 ottobre vi darà l'opportunità di fare nuove amicizie. Chi lavora in proprio dovrà star attento ai propri dipendenti: qualcosa potrebbe non essere del tutto chiara.

Previste alcune spese economiche in casa.

Capricorno: nuove conoscenze potrebbero diventare delle importanti amicizie. Nel weekend avrete modo di riposare un po', dopo il forte stress degli ultimi mesi. Organizzate qualcosa per il partner e cercate di creare situazioni piacevoli da condividere con chi vi sta vicino.

Acquario: le relazioni di coppia saranno conflittuali. Ci saranno parecchi difficoltà nel portare avanti alcune relazioni di coppia, tanto che alcuni di voi potrebbero decidere di chiudere. Avrete la possibilità di vincere nuove sfide e superare le tensioni.

Pesci: siete alla ricerca di emozioni molto particolari nella settimana fino al 6 ottobre. Qualche scontro in famiglia per motivi economici. Evitate sbalzi di temperatura.