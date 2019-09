L'Oroscopo di martedì 10 settembre si prospetta pieno di incertezze per l'Acquario, mentre la Vergine avrà bisogno di alcuni chiarimenti. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni.

Da Ariete a Vergine

Ariete: grazie a Venere riuscirete a risolvere alcuni problemi che hanno contraddistinto la vostra relazione di coppia in questo periodo. Se credete che una persona a voi cara vi abbia mancato di rispetto, è il momento di chiarire.

Le incomprensioni lasciate in sospeso potrebbero distruggere definitivamente alcuni rapporti.

Toro: Venere, a voi opposta, potrebbe portavi qualche disagio a livello sentimentale. Cercate di non essere troppo polemici se non volete peggiorare ancora di più la situazione. In ambito lavorativo dovrete essere abbastanza cauti nel prendere nuove decisioni.

Gemelli: nell'ultimo periodo vi siete impegnati parecchio e in questo martedì 10 settembre potreste iniziare a cogliere i frutti del vostro duro lavoro.

Mettete in piazza tutte le vostre capacità, potreste far colpo su qualcuno d'importante. Piccolo calo fisico dovuto allo stress.

Cancro: nell'ultimo mese avete avuto a che fare con diverse complicazioni e imprevisti. Dovrete recuperare le vostre energie e la vostra forma fisica per ripartire più carichi che mai. Non siate agitati per i prossimi impegni lavorativi che arriveranno: cercate di vivere alla giornata.

Leone: dovrete iniziare a guardarvi intorno e capire quale sia la strada da percorrere per il vostro futuro. In ambito professionale potreste non vivere un bel momento e la delusione si farà sentire, portando un po' di tristezza nel vostro animo. Chi sta vivendo un periodo di crisi sentimentale, potrà riuscire ad andare avanti solo se realmente sicuro dei sentimenti.

Vergine: in questo martedì 10 settembre potrete chiarire alcuni dubbi che da tempo vi portate dietro.

Se avete qualche richiesta particolare da fare al partner fatelo, se questo può servire a salvare la vostra relazione da un triste epilogo. Chi porta a avanti una relazione da lungo tempo potrà fare progetti importanti.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: Marte opposto al vostro segno zodiacale potrebbe portarvi parecchia agitazione. Potreste vivere alcuni momenti di agitazione in maniera pesante e avere delle reazioni molto eccessive.

Solitamente siete un segno pacato, che ama riflettere prima di aprire bocca.

Scorpione: finalmente potrete ottenere la vostra rivincita. Riuscirete a portare avanti i vostri ideali e la stanchezza che vi ha impedito di fare al meglio ciò che volevate, non sarà più presente in questo periodo. Grazie alla vostra determinazione e alla vostra energia riuscirete a raggiungere al meglio i vostri obbiettivi.

Sagittario: martedì 10 settembre potreste sentirvi un po' sotto stress. Alcuni potrebbero sentirsi limitati nel compiere determinate azioni per via del giudizio degli altri. Fate quello che riterrete più opportuno per il vostro futuro: chi vi ama capirà le vostre scelte.

Capricorno: in arrivo nuove idee e occasioni che daranno vita a progetti importanti. Negli ultimi mesi ci sono stati dei cambiamenti abbastanza significati per voi. Chi ha al proprio fianco il partner giusto, riuscirà a valutare al meglio ogni opportunità.

Acquario: l'ambito lavorativo della vostra vita è parecchio incerto e questo vi renderà suscettibili. Provate ad impegnarvi maggiormente nel cercare una situazione professionale appagante: la strada potrebbe sembrare difficile e tortuosa, ma con il tempo riuscirete ad ottenere dei buoni risultati.

Pesci: nell'ultimo periodo non vi sentite molto soddisfatti della piega che stanno prendendo alcune questioni. Vi ritroverete a fare delle scelte molto importanti nella giornata del 10 settembre. Anche in amore sembrerete avere le idee poco chiare ed essere indecisi.