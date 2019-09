L'Oroscopo della settimana dal 9 al 15 settembre si prospetta energico per i nati sotto il segno del Cancro, mentre il Leone vivrà un periodo da protagonista. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: la grinta non vi manca di certo in questo periodo. Mercurio dalla vostra parte vi porterà delle belle novità in diversi ambiti della vostra vita. Chi torna al lavoro potrà ripartire al top.

Nel weekend una Luna sfavorevole potrebbe rendervi nervosi.

Toro: Mercurio opposto al vostro segno zodiacale potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote e creare dei rallentamenti. Venere e Marte però, vi regaleranno grande forza e vi permetteranno di essere vincenti. I sentimenti andranno invece a gonfie vele e le relazioni amorose saranno al top.

Gemelli: Mercurio sul vostro segno vi renderà maggiormente positivi e sarà in grado di sbloccare diverse situazioni che un tempo sembravano bloccate.

Un po' di stanchezza e di stress si farà comunque sentire. Sul lavoro in arrivo delle buone notizie nei primi giorni della settimana dal 9 al 15 settembre.

Cancro: Luna in congiunzione vi regalerà delle giornate molto fortunate. Marte riuscirà a farvi sentire sicuri di voi stessi ed in ambito amoroso arriveranno diverse soddisfazioni. In questa fase arriveranno delle ottime notizie in ambito professionale, che vi renderanno molto soddisfatti.

Leone: nuove opportunità e tante conferme in ambito professionale. Grazie a Luna in congiunzione potrete godere di giornate ottimali dal punto di vista finanziario. Tra venerdì e sabato arriveranno belle soddisfazioni e nuovi progetti anche a livello sentimentale. Chi è single potrebbe fare una lieta conoscenza.

Vergine: la settimana dal 9 al 15 settembre sarà ricca di fortuna e piena di belle novità.

La vostra vita sentimentale sembra andare per il meglio. Le relazioni amorose saranno infatti molto intense e piene di grande passionalità. In ambito lavorativo è il momento di farvi avanti nella realizzazione dei progetti lavorativi.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: periodo dedicato al relax, che vi garantirà un netto recupero di energie. Gli astri dalla vostra parte vi renderanno particolarmente tranquilli e aperti a nuove emozioni.

Giornate molto fortunate, con diverse sorprese professionali. Qualche piccola tensione in amore nel fine settimana.

Scorpione: in ambito lavorativo potrete ottenere il successo che tanto avete atteso. Grazie a Mercurio riuscirete ad avere una grande capacità di comunicare con chi sta intorno a voi. Tra lunedì e mercoledì potreste ricevere una lieta novella inaspettata. Venerdì e sabato giornate un po' travagliate: prevista qualche piccola discussione con il partner.

Sagittario: state vivendo un periodo di crisi e dovrete portare ancora pazienza in questa settimana dal 9 al 15 settembre. Da metà settembre inizierà per voi un periodo di ripresa, in cui riuscirete ad abbandonare tutti i pensieri cattivi che vi balenano nella mente.

Capricorno: lunedì e martedì qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto. Marte favorirà il vostro successo in ambito professionale, ma dovrete essere voi a cogliere la palla al balzo. In ambito sentimentale dovrete sfruttare il weekend per fare delle proposte romantiche al partner.

Acquario: questo periodo sarà un po' complicato da gestire, soprattutto in ambito professionale. Con i colleghi potrebbe venirsi a creare qualche malinteso del tutto imprevisto. Gli astri non saranno dalla vostra parte e vi faranno sentire maggiormente affaticati.

Pesci: nella settimana da lunedì 9 a domenica 15 settembre il vostro umore sarà messo a dura prova dall'opposizione di diversi segni zodiacali. Chi dovrà ritornare al lavoro potrà farlo con estrema tranquillità e pace. Tra venerdì e sabato potreste avvertire un po' di stanchezza.