L'Oroscopo di lunedì approfondisce i transiti planetari a caccia di novità che segnano il destino di ciascun segno zodiacale. Alcuni simboli come l'Ariete, il Cancro e il Capricorno saranno presi da alcune insicurezze che minacciano una felicità che stenta ad arrivare. Luna in Bilancia cerca di approfondire le sensazioni amorose elargendo armonia e cercando di rafforzare i legami. Complice anche Marte dalla Vergine, che elargisce grinta e determinazione ai simboli di terra. Di seguito le previsioni astrali riguardanti anche la sfera lavorativa.

Astri e oroscopo di lunedì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: annoiati nei rapporti amorosi, subirete un'influenza lunare in opposizione che opprime gli animi. I sentimenti diventano più ragionati e stentano a volare con semplicità e leggerezza. In campo professionale, cercate di non cambiare continuamente idea.

Toro: Marte insieme a Urano garantiscono una nuova audacia. In amore, riuscirete a raddrizzare alcune situazioni che non stanno prendendo la piega giusta, questo grazie a una spiccata originalità intuitiva.

Gemelli: instancabili lavoratori, dimostrerete di essere dei veri e propri fuoriclasse indirizzando le situazioni nel verso giusto e intrecciando rapporti durevoli e redditizi grazie a uno spirito conciliatore. In amore, uno spiccato savoir-faire sarà l'arma vincente per concretizzare i successi amorosi.

Cancro: Sole in Bilancia incrocia i suoi raggi luminosi con i nodi lunari in maniera dissonante e rende gli atteggiamenti molto temerari.

Alcuni dissensi potrebbero sorgere in famiglia o negli affetti e in campo lavorativo, attenzione a non occuparvi delle faccende altrui.

Leone: intellettuali ed eleganti grazie all'influsso lunare proveniente dal domicilio astrologico della Bilancia, una nuova sensibilità sarà benefica per armonizzare la sfera sentimentale. In ambito lavorativo, una grande popolarità sprigionata da un modo di fare molto socievole, procurerà favori.

Vergine: affascinanti e molto romantici, riuscirete ad ottenere quello che desiderate grazie a un modo di fare positivo. Attenzione solo a un trigono marziano con Giove che spinge a concretizzare i progetti in maniera frettolosa, senza valutare i piccoli dettagli.

Previsioni astrali

Bilancia: socievoli e raffinati, sarete colpiti soprattutto dai gesti eleganti e da una persona in particolare che predilige un look sofisticato.

Estroversi e molto spontanei, potreste essere così desiderosi di amore poiché spinti da un modo di bilanciare le vostre insicurezze.

Scorpione: una gran forza d'animo viene elargita dalla presenza di Plutone in Capricorno e Marte in Vergine. Questi astri in sinergia sprigionano un dinamismo che si concretizza in un desiderio di perfezionarsi in ambito lavorativo e di portare ai massimi livelli la sfera affettiva.

Sagittario: incantevoli auspici astrali sono intrecciati da Giove fortunato che garantisce splendide sorprese sentimentali e anche se Nettuno rema contro creando qualche difficoltà economica, il tutto si risolverà a breve.

Capricorno: se Venere e Saturno in quadratura rendono le sensazioni tristi, in compenso Plutone stringe alleanza con Marte, garantendo una nuova fiducia nelle vostre capacità. Strade nuove potranno essere così perlustrate con coraggio.

Acquario: Nettuno gratifica l'amore e promette splendidi successi. Una nuova grinta elargita da Saturno in posizione favorevole saprà fare ottenere ciò che volete in campo lavorativo.

Pesci: un carattere alquanto instabile crea indecisione in amore e anche in ambito professionale, alcune insoddisfazioni sono il risultato di accordi stipulati con le persone sbagliate. Attenzione quindi, Nettuno insieme a Plutone richiama all'ordine.