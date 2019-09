Durante il mese di ottobre ci saranno tanti ostacoli da superare per i nativi Ariete. Gran parte di questi imprevisti sarà cura vostra riuscire a superarli. Per quanto riguarda l'ambito sentimentale, fareste meglio ad agire con cautela, in quanto spesso ci sarà del nervosismo che faticherete a gestire, mentre sul posto di lavoro avrete bisogno di più determinazione e grinta per tornare a dare il massimo.

Insomma, cercate di resistere, anche perché potrebbero arrivare delle novità, bisognerà soltanto pensare positivo. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di ottobre per i nativi sotto il segno dell'Ariete.

Amore e amicizie

La prima parte del mese non sarà granché per quanto riguarda i sentimenti. Ci saranno tanti momenti di nervosismo, ciononostante la situazione non durerà a lungo e riuscirete a ritrovare presto l'affiatamento di coppia.

Non vi basterà affidarvi al caso, dovrete impegnarvi e fare del vostro meglio se volete riuscire a mantenere la normalità. Per quanto riguarda voi single, avrete qualche difficoltà nel riuscire a trovare la vostra anima gemella. Alcuni incontri potrebbero rivelarsi fallimentari, quindi, se dovesse nascere qualcosa, prima assicuratevi che sia realmente la persona che fa per voi.

Per quanto riguarda le amicizie, prestate bene attenzione a ciò che dite, in quanto potreste risultare offensivi, rischiando di essere allontanati dalla vostra cerchia di amici.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Fortuna e salute

In termini di fortuna, Giove vi aiuterà molto, soprattutto in ambito lavorativo. Tuttavia, non affidatevi esclusivamente alla sorte. Dal punto di vista della salute, cercate di non esagerare in quanto non sarete sempre in forma, pronti ad affrontare ogni tipo di situazione. Infatti, spesso potreste sentirvi stanchi, con poca voglia di lavorare o fare qualunque tipo di attività.

Lavoro e impegni

In ambito lavorativo otterrete spesso dei successi lavorativi, che potrebbero darvi l'opportunità di ottenere una promozione.

Spesso potreste suscitare invidia da parte dei vostri colleghi, ma voi non ci farete caso al contrario, sarete voi a chiedere una collaborazione ad un vostro collega per cercare di ottenere dei guadagni extra. Di contro, spesso sarete particolarmente impegnati, e i compensi non saranno alti. Inoltre spesso arriverete stanchi a fine giornata.

Infine, evitate di fare degli importanti investimenti. Questo non è il momento adatto per cercare di portare avanti alcuni progetti troppo dispendiosi economicamente.

Meglio occuparsi di qualcosa di più economico, cercando dunque di preservare le vostre finanze.