Sabato 7 settembre 2019 troviamo la Luna passare dal segno del Sagittario, dove rimarrà Giove, a quello che Capricorno, dove vi saranno anche Saturno e Plutone. Urano permarrà sui gradi del Toro come Nettuno resterà stabile in Pesci. Marte, Mercurio, Venere ed il Sole si troveranno in Vergine nel frattempo il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro.

Ariete: litigiosi. Le copiose asperità astrali renderanno, c'è da scommetterci, i nati Ariete molto nervosi.

I litigi, specialmente coi colleghi, potrebbero innescarsi per questioni di poco conto.

Toro: pieni di energie. La moltitudine di Pianeti di Terra, divisa tra Capricorno e Vergine, renderà i nati Toro pieni di energia e voglia di fare. Tale vitalità sarà probabilmente indirizzata verso i progetti lavorativi in essere.

Gemelli: attendisti. Sabato d'attesa più che d'azione dove i nativi capiranno, con ogni probabilità, sin dalle prime ore del mattino che sarà meglio ponderare a dovere le prossime mosse da effettuare ma non attuarle nell'immediato.

Cancro: attriti amorosi. Qualche contrasto nelle faccende di cuore sarà più che probabile visto che i soli Astri a sostenere i nativi sarà Nettuno visto che il Nodo Lunare, seppur nel loro segno, risulterà ininfluente.

Leone: esplosivi. La prima parte della giornata, complice la Luna amica, i nati Leone saranno energici e pieni di brio. La loro esplosività andrà affievolendosi, divenendo pragmatismo, con lo scorrere delle ore.

Vergine: fortunati. Il fine settimana dei nativi potrebbe essere costellato da piccoli e grandi 'colpi di fortuna', dal ritrovare un oggetto perduto sino all'incontro stuzzicante che tanto aspettavano.

Bilancia: abbottonati. Scucire una parola di bocca ai nati del segno oggi sarà un'impresa ardua, specialmente per l'amato bene che esausto, in serata, potrebbe fargli una sonora ramanzina.

Scorpione: perplessi.

L'ambiguo atteggiamento dell'amato bene potrebbe mettere in allarme i nati Scorpione. L'ombra della 'vecchia fiamma' aleggerà nei loro pensieri ma sino a domani, domenica, non ne verranno a capo.

Sagittario: contrasti lavorativi. Un capo o un referente potrebbe improvvisamente cambiare, destabilizzando i nati Sagittario che apprezzavano quella determinata persona. Sarà bene che rimangano concentrati evitando controproducenti distrazioni.

Capricorno: focosi. Il focus odierno dei nati Capricorno potrebbe essere rappresentato dalla faccende amorose. Sotto le lenzuola daranno il meglio di loro stessi preferendo una volta tanto il partner al lavoro.

Acquario: appannamenti. La scarsa lucidità che potrebbero avere i nativi sarà a causa della dissonante coppia Sole-Mercurio. Farebbero bene a prestare la massima attenzione durante lo svolgimento delle attività pratiche.

Pesci: nullafacenti. Poca la voglia di fare e di mettersi in gioco quella che potrebbero avere i nati del segno in questa giornata. La loro giornata scivolerà tra film e divano, con contorno di cibo poco salutare.