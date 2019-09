La giornata di lunedì 7 ottobre per i segni di acqua, ma soprattutto per i Pesci e per lo Scorpione, ogni cosa verterà per il meglio per quanto riguarderà l'aspetto amoroso, non togliendo niente a quello lavorativo. Una situazione analoga si riscontrerà per i nativi del segno della Bilancia e del segno dell'Acquario, i quali avranno molto eros ma il lavoro sarà abbastanza faticoso. A seguire, le previsioni per tutti i segni.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: avrete di che lamentarvi per il lavoro molto difficile e decisamente faticoso. Fareste meglio ad essere meno tesi, perché sarà proprio questa tensione a rovinare almeno in parte questa giornata. Distendetevi.

Toro: ci saranno divergenze di intenti all'interno della cerchia familiare, e vi sembrerà di essere “con le spalle al muro”. Questo vi metterà ansia e tristezza, ma cercate comunque di riflettere su come rimediare.

Gemelli: ci sarà qualche litigio sul piano sentimentale, ma non riuscirete a sciogliere qualche nodo ancora ben saldo. Il lavoro vi darà opportunità favorevoli nel pomeriggio, e qualche guadagno in più.

Cancro: se avete qualcuno a cui vorreste avvicinarvi da tempo, questa sarà una delle giornate favorevoli per farlo. Vi converrà comunque riflettere su come sedurre la persona amata, non lasciate tutto al caso.

Leone: svogliati. Contrariamente ai giorni scorsi, vorreste staccare la spina ed essere in qualche luogo esotico a godervi una meritata vacanza. Potrete comunque fare qualcosa di inedito con un paio di amici fidati.

Vergine: a livello gestionale, l'ambito lavorativo potrebbe darvi qualche problema piuttosto fastidioso. Per il momento, ogni tipo di aiuto da parte di qualche collega potrebbe esservi precluso, purtroppo.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: positivi. L'amore al top vi farà sognare ad occhi aperti, vi darà lo slancio giusto anche per essere più fantasiosi sotto le lenzuola. Avrete un occhio di riguardo anche all'interno della cerchia familiare.

Scorpione: sarà proprio un periodo in cui l'ambito amoroso la farà da padrone, in cui voi single avrete una chance con la persona che vorreste al vostro fianco e per incontri che vi cambieranno l'esito della settimana.

Sagittario: avrete qualche dubbio sulle amicizie, qualcuno potrebbe approfittare del vostro buon cuore, finendo con il fare qualcosa che non vi va giù. Aguzzate la vista, sicuramente noterete qualcosa di sospetto.

Capricorno: un ottimo lunedì per voi, con l'amore che sarà stabile e il lavoro che si prospetta altamente redditizio. Potreste avere una mano dai colleghi per uno scherzo davvero molto divertente.

Acquario: attivi, ma stanchi. Sarete vivaci ed energici come al vostro solito, ma la spossatezza potrebbe essere un'arma a doppio taglio per la quale potreste non portare a termine determinati affari.

Pesci: ottime le prospettive amorose, soprattutto in serata, e maggiore intesa all'interno della cerchia familiare. Sarà un ottimo espediente organizzare qualcosa di romantico e divertente al tempo stesso.