Una nuova settimana è ormai alle porte e con essa saluteremo anche l'arrivo del nuovo mese, quali saranno dunque i presagi degli astri e delle stelle? Saranno delle giornate estremamente vantaggiose per la Bilancia, che potrà fare affidamento sulla protezione di ben quattro pianeti quali Venere, Mercurio, Marte e Sole, ma anche per il Toro che si riscopre romantico e passionale. Al contrario, il Cancro potrebbe vivere un momento sottotono.

Ecco di seguito l'Oroscopo completo della settimana, da lunedì 30 settembre a lunedì 7 ottobre 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo settimanale da lunedì 30 settembre a lunedì 7 ottobre 2019 segno per segno

Ariete: le giornate iniziali di questa nuova settimana si riveleranno alquanto sottotono per il segno, che a causa della Luna in posizione dissonante potrebbe vivere delle difficoltà all’interno della sfera sentimentale.

Con l’inizio del mese di ottobre però la situazione inizierà a migliorare, in quanto ci sarà un recupero per quanto riguarda i sentimenti e anche in ambito lavorativo si potranno ottenere belle soddisfazioni.

Toro: la nuova settimana, e soprattutto l’inizio del nuovo mese, si rivelerà estremamente positiva per il segno, che si prepara a vivere un momento favorevole sotto tutti punti di vista. I nati sotto il segno del Toro si sentiranno romantici e passionali, i sentimenti ricopriranno un ruolo centrale e qualcuno potrebbe fare degli incontri interessanti per il futuro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

In ambito lavorativo le soddisfazioni non mancheranno, qualcuno potrebbe iniziare nuovi progetti o affermare il lavoro dei mesi precedenti. Weekend rivelatore, grazie alla Luna in trigono sarà possibile risolvere un’intrigata situazione.

Gemelli: con Mercurio e Venere in posizione favorevole la prima settimana di ottobre si rivelerà estremamente vantaggiosa per il segno, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti.

All’interno dei rapporti di coppia si potranno vivere delle belle emozioni e anche coloro i quali durante il mese precedente hanno affrontato nelle difficoltà, potranno ritrovare la serenità. Con l’arrivo del weekend e Marte favorevole ci sarà un miglioramento anche per quanto riguarda la sfera professionale, tuttavia sarà bene evitare di fare passi affrettati. Attenzione alle spese.

Cancro: quella che sta per iniziare si rivelerà una settimana faticosa per il segno.

Le difficoltà inizieranno già a partire dalla giornata di lunedì, in amore così come in ambito professionale non mancheranno contrasti e discussioni. Gli astri consigliano di ritagliarsi qualche momento di riposo, evitate le polemiche così come un atteggiamento eccessivamente critico e autoritario. A partire dal 15 ottobre inizierà per il segno un momento di recupero.

Leone: sarà una settimana positiva per il segno, ci sarà tranquillità in amore mentre in ambito lavorativo qualcuno potrebbe ricevere una proposta vantaggiosa.

Anche gli incontri sono favoriti durante ottobre 2019, così come le riconciliazioni. Durante le giornate di mercoledì 2 e giovedì 3 tuttavia la Luna potrebbe darvi del filo da torcere, in queste 48 ore dunque evitate di esporvi, il week end riporterà serenità.

Vergine: queste ultime giornate di settembre potrebbero rivelarsi un tantino sottotono per il segno, tuttavia con l’inizio di ottobre la situazione migliorerà radicalmente. Già dalla giornata di mercoledì i nati sotto il segno della Vergine noteranno un recupero di energie e anche per quanto riguarda i sentimenti si potranno vivere delle belle emozioni. Il weekend sarà il momento ideale per concedersi qualche momento di svago e relax in compagnia e anche gli incontri sono favoriti.

Bilancia: una settimana che si rivelerà portatrice di novità ed emozioni per il segno, grazie alla presenza in Bilancia di Sole, Mercurio e Venere. Il miglioramento dunque si noterà già a partire dalle prime giornate di ottobre, quando si potranno risolvere le divergenze in campo sentimentale e chiarire alcuni contenziosi di tipo lavorativo e/o economico. Durante il weekend anche Marte arriva a sostenere i nati sotto questo segno, dunque saranno delle giornate estremamente vantaggiose da sfruttare nel migliore dei modi.

Scorpione: a causa dell’influsso della Luna i nati sotto questo segno dedicheranno le giornate centrali della nuova settimana ad una ricerca interiore. È proprio di questo che molti di voi hanno bisogno, ritagliarsi uno spazio personale, in cui riflettere, ma soprattutto riposare la testa. Il weekend sarà invece portatore di buone notizie e qualcuno potrebbe ricevere una vista in aspettata, magari un ritorno dal passato.

Sagittario: continua per il segno un momento favorevole per quanto riguarda i sentimenti, chi vive in coppia non ha più scuse e in alcuni casi si potrà parlare di progetti per un immediato futuro, come il matrimonio o un figlio. Chi invece è single o desidera ricominciare dopo una delusione amorosa, potrà fare incontri interessanti, gli astri favoriscono la nascita di nuovi contatti e relazioni. Anche in ambito lavorativo la situazione è destinata a migliorare, l’importante sarà sfruttare in ogni modo le carte a disposizione, la paura di esporvi potrebbe rivelarsi il vostro unico problema.

Capricorno: non sarà una settimana facile per il segno, a causa della divergenza dei pianeti in Bilancia. Sarà dunque una settimana faticosa e caotica, in cui non mancheranno gli imprevisti ma anche le polemiche. Il consiglio degli astri è quello di agire con cautela, cercate di non prendere tutto sul personale e di lavorare a mente lucida per ricercare la soluzione più appropriata ai vostri disagi.

Acquario: mentre durante le giornate centrali della nuova settimana gli influssi della Luna andranno un po’ a stuzzicare il segno, rendendolo irascibile e particolarmente geloso, con l’inizio del week end la situazione migliorerà visibilmente. L’Acquario potrà prendersi la sua rivincita, sia in amore che in ambito lavorativo, dopo un settembre particolarmente sottotono sono in arrivo delle soluzioni e anche delle inaspettate novità.

Pesci: la nuova settimana, ma soprattutto l’inizio del mese di ottobre, porterà grandi benefici ai nati sotto il segno dei Pesci. Marte smette di esservi opposto e finalmente potrete godere di un momento di serenità e positività sia per quanto riguarda l’amore che l’ambito lavorativo. Sarà un weekend decisamente intrigante per il segno, a partire dalla giornata di venerdì 4 infatti gli incontri sono favoriti.