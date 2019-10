Per i nativi del segno del Cancro, questo novembre scorrerà molto bene per quanto riguarda le varie relazioni affettive, ma ancora più rosee saranno le prospettive in campo lavorativo. Purtroppo alcuni pianeti non saranno dalla vostra parte, ma alcune congiunzioni vi regaleranno ottimi successi, anche se con scarsa fortuna.

Amore e affetti

Nonostante Venere sia in opposizione, il Sole e Mercurio in trigono saranno favorevoli per un maggior dialogo all'interno della famiglia ma anche della coppia.

Chiarimenti e condivisione di pensieri ed idee saranno benefici per rafforzare i vostri rapporti. Anche se la componente erotica sarà al minimo, a farla da padrone sarà comunque un forte rinnovamento di stampo sentimentale che vi farà provare emozioni altrettanto positive e forti.

Tale sensibilità acuta in questo mese di novembre, però, potrebbe comportare una discreta capacità relazionale con persone appena conosciute, quindi voi single al momento potreste non riuscire a fare affidamento sulla vostra intraprendenza, dal momento che sarà inevitabilmente eclissata dalla vostra timidezza innata.

Lavoro e studio

Sempre Mercurio e il Sole favoriranno moltissimo le vostre doti professionali e comunicative. Brillanti e capaci, avrete a che fare con progetti ottimali, anche con scelte prese di vostra iniziativa e strategie che si riveleranno presto vincenti.

L'unica pecca, in questa situazione tutto sommato idilliaca, è il fatto di dover lavorare più intensamente perché Saturno in opposizione potrebbe mettervi seriamente i bastoni fra le ruote.

Questo potrebbe incrementare il vostro stress, ma sarete comunque certi che il successo sarà assicurato.

Per voi alla ricerca di un impiego, ci saranno molte novità positive, ottime notizie che vi faranno stipulare un contratto anche se forse esso non corrisponderà perfettamente alle vostre aspettative. L'importante è che l'autostima sia abbastanza da non scoraggiarvi fin dal principio.

Voi studenti dovrete stare con il naso nei libri leggermente più del solito, ma con la concentrazione potrete fare ogni cosa. Spegnere computer e cellulari sarà l'ideale per studiare ed avere voti più alti della norma.

Salute e fortuna

La fortuna non vi accompagnerà per molto tempo, quindi se sarà difficoltoso avere il suo appoggio nel mese di novembre le cose potrebbero peggiorare più avanti con il tempo. Ad ogni modo, avrete tutta la volontà che vi occorre per crearvi da soli i traguardi che vi sarete prefissati.

Saturno contro vi metterà anche in condizione di non essere efficienti sul fronte pratico del lavoro, e quelli domestici non sono esenti da questa precaria situazione.

Cercate di non osare troppo con le faccende domestiche e con lo sport. Al momento muscoli ed ossa saranno spesso bersagliate da vari malesseri.