L'Oroscopo di domenica libera i cieli nuvolosi di alcuni segni zodiacali alle prese con le faccende amorose e lascia intravedere uno spiraglio di luce, utile per indirizzare i sentimenti verso la rotta giusta. Mercurio dallo Scorpione garantisce nuove intuizioni fortunate anche a Pesci, Capricorno, Vergine e Cancro. Di seguito le previsioni astrali fortunate.

L'oroscopo di domenica

Ariete: la posizione di Luna in quadratura procura dubbi e indecisione sprigionando incertezza e instabilità che pesano in campo sentimentale.

Forse mancate di una valutazione obiettiva che solo Giove in posizione favorevole potrà elargire.

Toro: la vittoria è vicina e realizzerete i sogni a breve, anche se risulterà molto faticoso. Imparziali e molto lesti nel prendere le decisioni giuste, sarete sicuri di voi anche se dovrete stare attenti a non commettere passi falsi causati da un'eccessiva fretta.

Gemelli: molto solari e allegri, via libera al divertimento che scaccia via qualsiasi preoccupazione.

Il senso dell'umorismo non mancherà di certo e se siete single potrete fare breccia nel cuore della persona amata proprio esercitando questa splendida e garbata ironia.

Cancro: alcune situazioni complicate potrebbero sbloccarsi come per magia e in maniera improvvisa. Mercurio in splendida posizione dallo Scorpione promette bene per gli affetti e per l'amore, garantendo intriganti novità sentimentali.

Occhio solo a una Luna in opposizione che procura indecisione.

Leone: sarete molto esigenti in amore e conterete su una carica sensuale elargita da Marte, Venere e Sole in posizione favorevole rispetto al proprio domicilio astrologico, ma attenzione a non far sfociare quest'energia positiva in un atteggiamento di puro e arido autoritarismo.

Vergine: beneamati e molto popolari in gruppo, potreste decidere di aprirvi al cambiamento seguendo una scia fulminea consigliata dai pianeti presenti in Capricorno che introducono nella solita routine imprevisti in grado di cambiare la sfera sentimentale.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: molto perseveranti e decisi a portare a termine i progetti prefissati, Marte nel segno sprigiona un coraggio che non fa temere nulla. Con questa carica dinamica potenziata anche da Sole e Venere nel segno, di sicuro i progetti otterranno successo e dato che l'astro marziano è in congiunzione con Sole, si preannuncia anche la possibilità di convolare a nozze.

Scorpione: l'intuizione non mancherà di certo e sarà garantita da Luna in casa astrologica decima che acuisce le capacità intellettuali, rendendovi molto concreti e pratici anche nei confronti dei sentimenti. Il tutto sarà moltiplicato all'ennesima potenza dalla presenza di Mercurio misterioso e molto introspettivo nel segno.

Sagittario: un po' di stanchezza si fa sentire e forse dovrete prendervi cura di qualche familiare che ha bisogno del vostro aiuto.

Ma cercate di non trascurare la sfera interpersonale e le faccende del cuore.

Capricorno: alcune persone molto influenti sapranno consigliarvi al meglio, mitigando un atteggiamento troppo rigido e razionale nei confronti dei sentimenti, frutto di Luna nel segno che insieme a Plutone e Saturno rendono gli affetti molto freddi e razionali.

Acquario: una spiccata capacità di giudizio farà prendere la direzione giusta all'amore e procederete lungo il cammino intrapreso con fiducia e attingendo a una carica razionale elargita da Sole in Bilancia. Cercate di essere ancora più diplomatici.

Pesci: un amore troppo possessivo potrebbe sprigionare alcune gelosie e causare litigi in ambito sentimentale. Marte è in opposizione nei confronti della casa astrologica e difficilmente perdonerete le offese subite, assumendo un comportamento che nessuno potrà dissipare.